Flat6Labs, la principale société de capital-risque d’amorçage de la région Afrique du Nord et Moyen-orient, a organisé 3 jours de bootcamp au profit de 13 structures d’accompagnement venues des différentes régions de la Tunisie dans le cadre de son initiative Ignite Tunisia. Durant ces jours, les participants ont assisté à des workshops, des sessions d’inspiration, de pitchs en groupe et individuels dans l’objectif de leur donner un aperçu du programme d’accompagnement proposé et d’améliorer leurs présentations et leurs propositions de programmes d’accompagnement avant de passer par le comité de sélection.

“À travers le projet Ignite Tunisie, nous nous engageons à contribuer au développement et à la décentralisation de l’écosystème entrepreneurial sur le territoire tunisien, offrant ainsi aux entrepreneurs présents dans les régions l’accès à un accompagnement plus adéquat à leurs besoins et spécificités.” a affirmé Yehia Houry, Managing Director de Flat6Labs Tunisia.

Pour son troisième cycle, plus de 67 structures d’accompagnement venants de 17 régions de la Tunisie ont candidaté au projet Ignite Tunisia avec pour objectif de bénéficier de cette initiative et d’accéder à l’expertise de Flat6Labs. C’est à un comité composé par des experts de l’écosystème entrepreneurial, qu’est revenue la délicate mission de sélectionner 6 structures d’accompagnement pour suivre un programme d’accompagnement d’une durée de 4 mois leur permettant de développer leur programme et de le structurer tout en profitant des outils mis en place par Flat6Labs et de son réseau étendu d’experts, de mentors et d’investisseurs.

À travers ce projet, Flat6Labs vise à créer une dynamique régionale dans l’écosystème entrepreneurial et à décentraliser les compétences et les expertises du domaine vers les régions.

C’est dans ce cadre qu’a témoigné Mohamed Ridha Idrissi, chargé des subventions Innovi- EU4Innovation à Expertise France : “ Le programme Ignite est un vrai intégrateur régional de l’écosystème tunisien. Nous l’avons constaté par la qualité des projets présentés. C’est aussi un catalyseur pour l’accès à des opportunités et la création de communauté. Félicitations aux structures pour leur implication lors du Bootcamp et bravo aux sélectionnées.”

Durant les deux cycles précédents et avec plus de 45 sessions de coaching et plus de 65 sessions hebdomadaires individuelles, 3 structures accompagnées ont pu obtenir un financement suite au premier Hub Day organisé en septembre, journée de rencontre avec les investisseurs et les bailleurs de fonds, et 3 programmes ont pu être mis en place. A noter que l’accompagnement des structures des cycles précédents demeure en cours et des experts sont mobilisés pour les soutenir au mieux dans le déploiement de leurs initiatives.

Publiques ou privées, touchant l’entrepreneuriat féminin, les projets agricoles ou encore le digital, les structures sélectionnées pour le troisième cycle sont :

1KUB, Nabeul : 1KUB est un incubateur Inclusif, dédié à l’entrepreneuriat féminin et orienté sur le Digital, qui consiste à soutenir les femmes entrepreneures qui souhaitent voir leur projet se concrétiser, et être connectées à l’écosystème Entrepreneurial de leur entreprise.

Ignite Tunisia est un projet de renforcement de capacités de 27 structures d’accompagnement régionales en Tunisie, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France dans le cadre du projet “Innov’i”.