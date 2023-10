Flat6Labs clôture son programme « Scale Up Tunisia »

Flat6Labs la principale société de capital-risque d’amorçage de la région MENA a organisé le Mardi 10 Octobre 2023 au Pavillon Gammarth – Tunis, la cérémonie de clôture de son programme « Scale Up Tunisia ».

Soutenu par le projet FAST, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations Tunisienne (CDC) avec l’appui technique d’Expertise France, ce programme vise à contribuer, à renforcer et pérenniser la structuration de l’écosystème de l’entrepreneuriat en Tunisie, notamment l’entrepreneuriat féminin et en particulier dans les régions. L’objectif étant de soutenir 20 startups dans leur expansion internationale.

Durant 18 mois, ces startups, dont 7 dirigées par des femmes, ont bénéficié de plus de 500 heures de coaching avec 32 coaches engagés de renommée.

En présence des représentants de toutes ces instances, mais aussi des différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial, la cérémonie a vu défiler plusieurs pitchs des startups bénéficiaires dans de nombreux secteurs d’activités prometteurs à l’instar du secteur de l’Automobile, FinTech, RH, Tourisme, Industrie 4.0, GreenTech, Fashion, HealthTech, Retail et Marketing Digital. Tout cela dans une ambiance cosy et conviviale autour d’un cocktail de networking avec les nombreux investisseurs tunisiens et étrangers présents, afin de faciliter leurs accès au financement. Cela a ainsi permis à 5 startups de lever des fonds supplémentaires.

En effet, l’accompagnement des startups matures était personnalisé et sur mesure par rapport aux besoins de chaque startup mais s’articulait autour des thèmes suivants : Produit et Methodology Agile, Vente et accès au Marché, et Préparation à l’Investissement, Ressources Humaines et Leadership, Marketing Digital et Juridique et Légal.

« Scale up Tunisia fut l´occasion de nous permettre d´être témoins d’un embrasement de créativité et de l’essor d’idées novatrices. Aujourd’hui, nous célébrons la clôture d’un programme qui a engendré des perspectives d’avenir prometteuses. Ces startups continuent de briller par leur audace et leur détermination, en espérant que leur réussite serve d’inspiration. Nous sommes reconnaissants au soutien apporté par nos partenaires, l´AFD, la CDC, Expertise France et l´IFC, membre du groupe de la banque mondiale. Nous félicitons chaleureusement toutes les startups qui ont parcouru ce chemin avec nous. Leur passion et leur persévérance constituent les fondements des succès de demain. » explique Mme Faten Aïssi, Directrice Ajointe de Flat6Labs.

Visant aussi à dynamiser l’écosystème entrepreneurial dans les régions, « Scale Up Tunisia » a mis l’accent sur l’encouragement à la création et la croissance d’entreprises locales afin de s’ouvrir sur les marchés internationaux avec un fort capital de compétitivité et des plans d’affaires solides.

De son côté, Mme Sarah Diari, Chargée de projets entrepreneuriat à l´Agence Française de Développement a affirmé : « Cette cérémonie a été l’occasion de valoriser les avancées concrètes et prometteuses des 20 startups accompagnées par Flat6labs dans le cadre de son programme Scale Up Tunisia, soutenu par l’AFD et la CDC Tunisie dans le cadre du projet FAST. À travers le mentoring, l’accompagnement à la levée de fonds et la mise en relation avec des investisseurs potentiels, ces startups ont pu étendre leur potentiel de croissance et d’expansion à l’international. Félicitations à ces startups aux projets particulièrement innovants, et bravo à l’équipe Fla6labs pour leur engagement. Merci au partenaire tunisien, la CDC-T en charge de la mise en œuvre du projet FAST, avec l’appui d’Expertise France ! ».

La promotion de l’entrepreneuriat a fait figure du grand titre de ce programme en mettant en valeur les réussites locales afin d’encourager d’autres à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. « Scale up Tunisia » ne s’est pas arrêté là, mais a permis aussi la création de 61 postes d’emploi dont 29 portés par des femmes tunisiennes.

À propos de Flat6Labs

Flat6Labs est la principale société de capital-risque d’amorçage de la région MENA. Elle gère actuellement les programmes de démarrage les plus réputés de la région. Chaque année, Flat6Labs investit dans plus de 100 startups innovantes et axées sur la technologie, permettant ainsi à des milliers d’entrepreneurs passionnés de réaliser leurs ambitions audacieuses et de devenir finalement leurs cofondateurs institutionnels.

Les programmes d’accompagnement de Flat6Labs, mis en place pour répondre spécifiquement aux besoins des entrepreneurs innovateurs, les aident à accélérer leur croissance en leur offrant une multitude de services de soutien, en leur proposant différentes opportunités et en les connectant à un réseau étendu de centaines de mentors, d’investisseurs et d’entreprises.

Lancé et basé au Caire depuis 2011, Flat6Labs compte plusieurs bureaux dans la région, et prévoit de s’étendre à d’autres marchés émergents.