Le programme « Ebda’Y Tunisia » lancé par Flat6Labs, est une initiative visant à soutenir exclusivement les femmes entrepreneures en Tunisie. L’objectif étant de soutenir 45 femmes entrepreneures à travers le renforcement de leur capacité et en leur donnant les moyens nécessaires pour réussir leur transformation digitale et surtout être prête à l’investissement.

Durant les 3 cycles qui ont rythmés ce programme, et à travers de nombreux ateliers et plus de 241 sessions, les femmes entrepreneures, ont pu bénéficier de l’expertise de 66 coaches, des conférencières et des entrepreneures de renom afin de leur permettre d’élargir leur réseau dans la région et au-delà.

Pendant 18 mois, avec l’apport et le soutien de ses partenaires, la Société Financière Internationale IFC, membre de la banque mondiale et Startup Tunisia, propulsée par Smart Capital, Flat6Labs, à travers son programme « Ebda’y Tunisia » a pu dépasser ses objectifs annoncés en accompagnant 51 startups lancées par des femmes dans leurs quêtes ardues de développement dans un écosystème en perpétuel changement.

Un dur labeur qui a porté parfaitement ses fruits, puisque 21 startups ont eu leur label « Startup Act», et qui génèrent aujourd’hui des revenus, dont 20 venant en dehors du grand Tunis, ce qui prouve une fois de plus le potentiel inépuisable de toutes les femmes tunisiennes à travers tout le territoire national.. Un challenge gagnant pour le programme « Ebda’y Tunisia ».

D’autre part, 15 startups ont pu lever des fonds après le programme « Ebda’y Tunisia ». Une réussite qui a une très grande signification pour Flat6Labs et tous les protagonistes de cette initiative, car cela démontre l’évolution remarquable de ces start-uppeuses avides de nouveaux challenges.

« Le programme « Ebda’y Tunisia » a pu mettre en exergue toute l’importance du soutien des femmes entrepreneures en s’assurant de leur accès aux ressources et aux opportunités dont elles ont besoin pour réussir. Les accomplissements au sein de ce programme sont une fierté pour nous toutes en tant que femmes mais aussi pour tout l’écosystème entrepreneurial en Tunisie » explique Faten Aïssi, Associate Director de Flat6Labs.

Lors de la cérémonie de clôture qui s’est tenue le Vendredi 31 Mars, 7 Femmes exceptionnelles fondatrices de startups opérant dans des secteurs aussi variés que le Foodtech, le e-Commerce, le Business Software, Personal Care, Pet Care Services, Traveltech et le Marketplace, ont présenté le fruit de 4 mois de travail.

Les startups de ce dernier cycle sont :

DWS: DWS est une solution Saas qui numérise la gestion de la médecine du travail – www.d-worksolutions.com/

Go Switch: Une plateforme qui permet aux familles d’échanger leurs maisons de vacances – https://www.facebook.com/goswitch.tn/

Hbibty Market: Un Marketplace pour les produits de terroir fabriqués par des femmes rurales – https://habibty-bio.com/

Moline: Une marque de soins personnels naturels pour tous les membres de la famille – https://moline.com.tn/

MOOM: Une plateforme digitale qui accompagne les mamans durant leur aventure de maternité. http://moom.family

SKANIT: Une solution Saas permettant aux restaurants de gérer leurs réservations, leurs commandes et leurs menus numériques – www.skanit.net

Waf Waf House: Une plateforme de mise en relation pour les propriétaires d’animaux et les petsitters avec différents services tels que la garde d’animaux, la promenade, le toilettage, etc – www.wafwafhouse.com

A propos de Flat6Labs

Flat6Labs est la principale société de capital-risque d’amorçage de la région MENA. Elle gère actuellement les programmes de démarrage les plus réputés de la région. Chaque année, Flat6Labs investit dans plus de 100 startups innovantes et axées sur la technologie, permettant ainsi à des milliers d’entrepreneurs passionnés de réaliser leurs ambitions audacieuses et de devenir finalement leurs cofondateurs institutionnels.

Pour plus d’informations veuillez visitez : https://www.flat6labs.com/