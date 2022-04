Après deux éditions consécutives organisées en ligne, celle de 2022 du “Mois du patrimoine” aura lieu en présentiel sous le thème “Le costume traditionnel: une identité nationale et une spécificité régionale”.

Cet événement culturel est organisé annuellement du 18 avril au 18 mai, sous l’égide du ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP) et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC).

La tenue de cet événement coïncide avec la célébration de deux autres rendez-vous annuels d’envergure internationale. Le démarrage coïncide avec la célébration de la “Journée mondiale des monuments et des sites” (le 18 avril), alors que la clôture coïncidera avec la “Journée internationale des musées” (le 18 mai).

Cette année, le mois du patrimoine célébrera le costume traditionnel national comme étant un élément du patrimoine immatériel qui témoigne de l’identité culturelle nationale et l’enracinement de l’homme dans son environnement local.

A cette occasion, l’Amvppc appelle les citoyens tunisiens à participer à l’événement en envoyant une photo avec le costume traditionnel. Toutes les informations sur les conditions de participations sont visibles sur le réseau social de l’agence.

Le programme détaillé de cette édition 2022 n’est pas encore dévoilé

En raison de la pandémie de Covid-19, la célébration du “mois du patrimoine” en 2020 et 2021 avait eu lieu en version digitale sur les réseaux sociaux des organisateurs. L’édition 2020 placé sous le thème “Restez chez vous, le patrimoine est un trésor pour vous et pour vos enfants” avait coïncidé avec une conjoncture sanitaire délicate marquée par le confinement généralisé et le couvre-feu par précaution du coronavirus.

Idem pour l’édition 2021, placée sous le thème “Notre patrimoine est notre capital”, qui avait eu lieu dans un contexte sanitaire toujours difficile et la suspension des manifestations culturelles et artistiques.