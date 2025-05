Le site archéologique de Oudhna, l’antique Uthina, s’apprête à vivre, ce jeudi 1er mai 2025, au rythme d’un événement inédit mêlant culture, patrimoine, sport et détente. Intitulée “Uthina en Selle”, cette journée, qui s’inscrit dans le cadre du Mois du patrimoine (du 18 avril au 18 mai), propose une randonnée à deux roues au cœur de l’histoire romaine d’Oudhna, dans une atmosphère familiale, ouverte à tous, entre ruines antiques et ciel ouvert.

Profitant du jour férié, l’événement marquera l’inauguration d’une nouvelle piste cyclable serpentant à travers les majestueuses ruines d’Uthina. Il s’agit d’une initiative portée par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel et naturel tunisien.

Dès 11h00, les visiteurs seront accueillis et invités à retirer un plan du site pour une exploration libre à vélo. Des vélos seront disponibles à la location sur place, facilitant ainsi l’accès à cette promenade. En parallèle, un espace réservé aux enfants est installé avec des ateliers de dessin, un coin lecture et des séances de contes, permettant aux plus jeunes de profiter eux aussi de cette journée dans un cadre sécurisé et ludique.

Pour la pause-déjeuner, un food corner proposera une restauration locale aux saveurs authentiques. La journée se poursuivra en musique avec une animation acoustique à 14h30, puis des visites guidées du site à partir de 15h30, pour plonger dans l’histoire et les secrets d’Uthina.