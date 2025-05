Les travaux du huitième colloque international sur l’histoire des steppes tunisiennes ont démarré hier, jeudi 8 mai 2025, à Sbeitla. Organisé dans le cadre de la 34ème édition du Mois du Patrimoine, l’événement se poursuit jusqu’au 10 mai, avec la participation de nombreux chercheurs et intervenants de Tunisie, ainsi que de plusieurs pays maghrébins et européens.

Le colloque est organisé par le ministère des affaires culturelles, l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), en collaboration avec la délégation régionale des affaires culturelles dans le gouvernorat de Kasserine.

La séance d’ouverture qui a réuni de nombreux universitaires et de spécialistes dans les domaines de la recherche historique, anthropologique et sociale, s’est déroulée en présence notamment de Hatem Dalleli, délégué régional des affaires culturelles dans le gouvernorat de Kasserine et Hatem Riahi, délégué de Sbeitla, rapporte l’AMVPPC sur sa page officielle.

En guise d’introduction, le professeur Lotfi Naddari a souligné l’importance de cet événement scientifique pour promouvoir les échanges de savoirs et d’expériences, mettant l’accent sur la nécessité de développer la recherche sur l’histoire des steppes, afin de mieux comprendre leur histoire.

Prenant la parole (au nom du directeur général de l’INP), Mounir Fantar directeur de la coopération internationale, de la formation et de la publication à l’INP a souligné l’importance de ce colloque scientifique en tant que plateforme de dialogue académique et de réflexion collective autour de l’histoire des steppes. Il a appelé à soutenir les recherches pluridisciplinaires permettant de mieux comprendre les transformations économiques, sociales et culturelles qu’a connues la région.

Intervenant au nom de la directrice générale de l’AMVPPC, Daouda Sow, directeur des études, de la programmation et de la coopération internationale à l’AMVPPC a mis l’accent sur l’apport académique historique de ce colloque depuis sa première édition en 1998, mettant en exergue l’importance stratégique de la région des steppes tunisiennes, non seulement comme zone de passage historique, mais aussi comme territoire vital ayant largement contribué à la formation des spécificités de la civilisation tunisienne et méditerranéenne. Il a ainsi relevé que le patrimoine ne constitue pas seulement un élément de la mémoire collective, mais représente un levier de développement à valoriser face aux enjeux contemporains tels que les changements climatiques, l’identité et le déséquilibres en matière de développement.

Les travaux de cette rencontre scientifique se poursuivront les 9 et 10 mai, à travers une série de communications et de débats académiques, en vue de contribuer à une meilleure compréhension de l’histoire des steppes et à l’élaboration d’approches scientifiques novatrices en rapport avec le patrimoine et le développement.