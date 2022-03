Le CEPEX organise la participation des entreprises tunisiennes au Salon International de l’Innovation Alimentaire “SIAL PARIS “, qui se tiendra au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte du 15 au 19 Octobre 2022. SIAL Paris est le plus grand salon du secteur de l’alimentation.

C’est un rendez-vous incontournable pour les lanceurs de mode et les chasseurs de tendances cherchant à développer leur activité.

Depuis plus de 50 ans, SIAL Paris accueille dans la capitale française une grande variété d’acteurs du secteur, afin qu’ils partagent leur savoir-faire et créent les recettes du futur. La première édition remonte à 1964, à l’occasion de la Semaine Internationale de l’Alimentation qui avait réuni des experts et gastronomes de 26 pays.

Aujourd’hui, la biennale attire des exposants et des visiteurs de plus de 200 pays, et est un événement phare du secteur sur la scène internationale. Les entreprises tunisiennes intéressées par la participation à ce salon sont invitées à s’inscrire en envoyant le formulaire de participation dûment rempli et signé, sur l’adresse email ajaouadi@tunisiaexport.tn, au plus tard le 8 avril 2022.