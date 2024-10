Le SIAL Paris 2024, un événement incontournable pour l’industrie agroalimentaire mondiale, s’annonce comme la plus grande édition de son histoire. Avec plus de 7 500 exposants et 285 000 professionnels attendus, ce salon est devenu un véritable catalyseur d’innovation et de rencontres.

Au programme : des milliers de produits inédits, des conférences inspirantes sur les enjeux de l’alimentation, une mise en avant de la durabilité et de nombreuses initiatives pour faciliter le recrutement dans le secteur.

Cette année, le SIAL Paris s’impose comme le rendez-vous mondial de l’alimentation, où les professionnels se réunissent pour partager leurs connaissances, leurs innovations et leurs projets pour l’avenir.

Liste des pays d’Afrique du Nord participants :