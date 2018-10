Des exposants tunisiens qui ont pris part au Salon SIAL (du 21 au 25 octobre 2018 à Paris) auraient eu plusieurs contacts prometteurs avec des visiteurs professionnels émanant d’une vingtaine de pays, selon un communiqué du CEPEX publié jeudi 25 courant.

Ces visiteurs, venus d’Afrique, d’Europe, d’Amérique d’Asie et du Moyen-Orient, ont afflué pour découvrir le pavillon tunisien au SIAL qui a permis aux professionnels du secteur de l’agroalimentaire de présenter la richesse et la qualité de l’offre tunisienne et de s’informer sur les nouvelles tendances du marché mondial de l’agroalimentaire, précise un communiqué du CEPEX.

Cette participation tunisienne avait pour objectif d’accorder une plus grande visibilité aux produits tunisiens destinés à l’export vers l’Europe et de montrer aux décideurs étrangers le savoir-faire et les singularités qualitatives de nos produits agro et de terroir.

Couvrant près de 700 m2, le pavillon de la Tunisie s’est distingué par son charme captivant et ses fonctionnalités de premier plan qui ont fait de lui un lieu propice aux contacts et rendez-vous d’affaires le tout couronné par un sympathique espace de restauration où se mélangeaient les odeurs de plats typiques tunisiens concoctés par un chef tunisien, ajoute le CEPEX qui a accompagné 50 entreprises tunisiennes.