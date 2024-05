Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) organise la participation des entreprises tunisiennes au Salon International de l’Innovation Alimentaire « SIAL PARIS » qui se tiendra, du 19 au 23 octobre 2024, au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte (France), d’après un communiqué publié par le Cepex.

Le SIAL PARIS 2024, qui regroupera 7500 exposants venant de 130 pays, devra accueillir environ 8000 acheteurs.Le Pavillon tunisien serait réparti, durant cette édition, en deux Halls, en raison de la décision de sectorisation prise par l’organisateur de l’évènement.

Ainsi, les entreprises tunisiennes exerçant dans les filières de fruits et légumes exposeront au sein du Pavillon Fruits et Légumes (Hall 8). Ces sociétés doivent obligatoirement soumettre leurs demandes de participation via le lien suivant : httpss://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/244.

S’agissant des entreprises tunisiennes opérant dans le secteur agroalimentaire (Hors fruits et légumes), elles exposeront dans le Pavillon Fine Food (Hall 3), et elles sont appelées à déposer leur demande de participation via le lien suivant : httpss://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/243

Le Cepex a invité les entreprises désirant prendre part à ce rendez-vous à s’inscrire au plus tard, le 10 mai 2024.