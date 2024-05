Afin de valoriser l’épargne de ses clients, Assurances Hayett annonce au début de chaque année le taux de la participation aux bénéfices distribuée à ses clients pour l’année passée.

La compagnie poursuit sa politique de relèvement de la rémunération de ses produits phares commercialisés et offre pour 2023 une rémunération de de 6.6% en hausse de 0.2 points par rapport à l’année 2022.

Riche d’une expérience de plus de 35 ans dans la gestion de l’épargne à long terme, Assurances Hayett garantit à ses clients un rendement financier stable et sécurisé pour leurs projets d’avenir (retraite, étude des enfants…,) et face à un environnement caractérisé par une inflation persistante, Hayett garantit pour l’année 2024 un taux de rendement minimum de 5.5% à ses clients en hausse de 0.5 points par rapport à l’année dernière.

Pour plus d’informations sur les produits et services, veuillez visiter le site web:https://www.hayett.tn/hayett-assurance/notre-engagement