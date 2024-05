La Société Al Buhaira de Développement et d’Investissement (Al Buhaira-Invest), lance un appel d’offres ouvert aux personnes physiques et morales de nationalité tunisienne ou étrangère, pour la vente, aux plus offrants, de trois (03) lots de terrain viabilisés sis au lotissement La Perle du Lac I.

Les références et les caractéristiques techniques desdits lots sont indiquées ci-après :

Les personnes physiques ou morales, désirant participer à cet appel d’offres, sont invitées à retirer le dossier d’appel d’offres auprès du siège de la société Al Buhaira-Invest sis à :

Rue du Lac Rodrigo de Freïtas, Les Berges du Lac Nord de Tunis – 1053 Tunis.

Et ce, moyennant le règlement de la somme de 200 dinars (non remboursable).