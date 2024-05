Les ministères du Tourisme et de l’Artisanat, de la Formation professionnelle et de l’Emploi ont révélé l’existence de 2700 opportunités d’emplois confirmées dans un certain nombre de gouvernorats, au moment où les deux départements s’apprêtent à organiser, les 23, 24 et 27 mai prochain, des journées régionales sur l’emploi dans le secteur du tourisme.

Dans un communiqué commun, les deux ministères ont noté que des possibilités d’emploi confirmées sont disponibles dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Médenine dans un certain nombre de spécialités telles que l’accueil, les fonctions administratives, la cuisine, l’horticulture, les pâtisseries, la restauration, l’entretien, la garderie, le nettoyage et autres spécialités.

Afin de répondre aux besoins du tourisme en matière de main-d’œuvre compétente, l’Agence nationale de l’emploi, en partenariat avec les fédérations régionales de l’hôtellerie et l’organisation Suisse Contact, organise des journées régionales sur l’emploi à Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Médenine.

L’événement vise à permettre aux demandeurs d’emploi d’accéder aux offres d’emploi disponibles et d’avoir des entretiens individuels avec les chefs d’entreprise.

Selon un sondage d’opinions réalisé entre le 15 mars et le 15 avril 2024, les propriétaires d’établissements touristiques ont exprimé leur volonté de fournir environ 10 mille et 800 emplois.

Les réunions auront lieu jeudi 23 mai 2024, à l’école de formation dans les métiers du tourisme à Hammamet, et celle de Monastir vendredi 24 mai 2024 à la Maison des jeunes de Sousse et lundi 27 mai 2024, au Centre de formation et de perfectionnement professionnel de Djerba.