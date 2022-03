La Fondation fédérale Allemande pour les PME (The German Mittelstand BVMV) projette l’organisation d’une visite de travail en Tunisie, au profit de plusieurs entreprises allemandes installées en Tunisie, et ce, durant le mois de mai 2022, dans l’objectif d’étudier les opportunités d’investissement en Tunisie, selon un communiqué publié par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

Cette décision a été annoncé lors d’une séance de travail, tenue, mercredi, au siège de la Fondation allemande en Allemagne en présence de la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie Neila Nouira Gongi, en marge de sa participation en marge de la 8ème session du Dialogue de Berlin sur la transition énergétique (tenu les 29 et 30 mars 2022).

La ministre a exprimé à cette occasion la volonté de la Tunisie de faciliter l’implantation des sociétés allemandes actives dans les différents domaines, notamment dans la filière de composants automobiles.

La rencontre a été également une occasion, pour examiner les moyens de renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment durant cette conjoncture de la guerre russo-ukrainienne. Gongi a présidé, par ailleurs, les travaux d’un colloque à distance sur ” l’avenir des filières industrielles et les technologies modernes “, en présence de sociétés allemandes et tunisiennes, et elle a mis l’accent sur la disponibilité des compétences humaines en Tunisie et les opportunités d’investissement dans des secteurs porteurs, dont les énergies renouvelables et les technologies de pointe.

Elle a, par ailleurs, passé en revue le programme national de production d’électricité via les énergies renouvelables et les moyens à mobiliser pour développer l’utilisation de ces énergies, surtout dans les domaines de la mobilité électrique et de l’hydrogène vert.

La directrice exécutive de l’Agence allemande de la coopération internationale (GIZ), Ingrid Gabriella Hoven, a fait savoir, de son côté, lors d’une rencontre sur ” le rôle de la femme dans la transition vers les énergies alternatives “, que la GIZ est prête à lancer de nouveaux programmes d’accompagnement technique au profit des femmes tunisiennes.