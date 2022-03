Une plateforme électronique visant à permettre aux citoyens de signaler les problèmes rencontrés dans leurs environnement technologique ou physique et de les faire parvenir aux autorités et structures concernées pour les résoudre, a été lancée, mercredi, par le ministère des Technologies de la communication.

Dénommée ” e-iblagh.tn “, cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la diversification des canaux et mécanismes de communication entre les citoyens et les structures officielles et l’activation de la participation communautaire.

Iblagh permettra dans un premier temps de signaler les problèmes liés à l’environnement technologique (virtuel et électronique), tels que le réseau et les services de connexion, la sécurité des sites et des pages, le contenu des sites, des e-mails, des messages et des logiciels malveillants et dangereux, avant de porter, dans un deuxième temps, sur l’environnement physique (l’espace public).

Le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji a mis l’accent sur l’importance de cette plateforme en tant que nouveau mécanisme dans le cadre de la voie de participation électronique et le renforcement de l’adhésion des citoyens dans l’amélioration de la qualité des services au sein de son environnement virtuel et électronique.

Iblagh renforcera l’interaction entre le citoyen et l’administration afin de favoriser la réforme et l’amélioration du niveau et de la qualité des services fournis dans le cadre de la responsabilité sociale du citoyen.