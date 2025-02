Le ministère des Affaires sociales lancera prochainement la “plateforme de l’emploi”, a-t-on annoncé jeudi lors d’un séminaire national sur « le rôle de la communication dans la mise en œuvre des principes de la justice sociale », organisé au Centre international pour la promotion des personnes handicapées (CIPD) dans la banlieue nord de Tunis.

Cette rencontre a été organisée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la justice sociale célébrée le 20 février de chaque année, au cours de laquelle a été dévoilée la nouvelle Charte graphique du ministère.

La plateforme a pour objectif d’orienter et de conseiller, de fournir les meilleures conditions de travail et de rapprocher les services des différents acteurs du monde de l’emploi, a indiqué jeudi Noureddine Triki, directeur général de l’inspection du travail au ministère de l’emploi, à l’agence Tunis Afrique Presse, en marge du séminaire.

La plateforme permettra aux travailleurs, aux chefs d’entreprises, aux organisations professionnelles et autres de poser toutes leurs questions et requêtes relatives à leurs domaines de travail à distance et sans avoir à se déplacer aux bureaux des inspecteurs du travail, et fournira des orientations et des conseils juridiques aux différents services concernés par la résolution des questions relatives à leur domaine de travail.

Par ailleurs, le ministre des affaires sociales Issam Lahmar a déclaré jeudi lors de cette rencontre que “Le gouvernement s’emploie à réviser et à publier les lois et les cadres réglementaires pour réaliser la justice sociale”.

Il a souligné l’urgence de réaliser la justice sociale en Tunisie, d’autant plus qu’elle représente l’une des valeurs fondamentales pour construire des sociétés stables et prospères illustrant l’engagement des Etats à garantir les droits des citoyens et à assurer l’égalité des chances pour tous afin d’assurer l’égalité des chances.

Afin de parvenir à la justice sociale souhaitée, Lahmar a souligné la nécessité d’établir un modèle social tunisien, qui passe principalement par l’élaboration d’une feuille de route définissant les priorités et comprenant un plan d’action clair dans lequel toutes les structures et institutions gouvernementales et toutes les parties intervenantes contribuent sans favoritisme et sans intérêts étroits.

Il a souligné que le gouvernement s’emploie à encourager toutes les catégories sociales à s’engager dans le cycle économique et à gagner leur vie de manière autonome.