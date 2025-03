L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), en partenariat avec la présidence du gouvernement tunisien et l’École nationale d’administration (ENA), a le plaisir d’annoncer l’achèvement du projet « Mise en place d’un système ouvert d’apprentissage en ligne pour le renforcement des capacités en e-gouvernance au profit du gouvernement, de la société civile et des citoyens ».

La cérémonie de clôture s’est tenue à l’hôtel Mövenpick Lac à Tunis, et a réuni les principaux acteurs de ce projet, témoignant de l’engagement de la République de Corée et de la Tunisie en faveur de la modernisation institutionnelle et de la gouvernance numérique.

Etaient présents à cette cérémonie entre autres Tae-won LEE, ambassadeur de la Corée en Tunisie, Namsoon LEE, directrice du bureau de la KOICA en Tunisie, Sofiene Hemissi, ministre des Technologies de la communication – représentant le chef du gouvernement -, et Khaoula Laabidi, directrice générale de l’ENA. Leur présence souligne l’importance de cette initiative pour l’avenir de l’apprentissage numérique en Tunisie.

Un projet au service de la transformation numérique

Lancé pour répondre à la demande croissante de solutions d’apprentissage numérique, ce projet jouera un rôle essentiel dans la modernisation de la formation du secteur public tunisien. Doté d’un budget de 5 millions de dollars, il a permis la mise en place d’une plateforme avancée d’apprentissage en ligne, la création de contenus multimédias et le développement de programmes de formation spécialisés, favorisant ainsi l’efficacité, la transparence et l’accessibilité des services gouvernementaux.

Impact et résultats du projet :

✔ Une plateforme nationale d’E-Learning – mise en service en juin 2024, elle propose des formations flexibles et de haute qualité aux agents publics et aux membres de la société civile.

✔ Des infrastructures de création de contenu à la pointe de la technologie – comprenant un studio professionnel de production audiovisuelle, opérationnel depuis novembre 2024, pour la création de ressources d’apprentissage numérique.

✔ Des programmes de renforcement des capacités – formant les hauts fonctionnaires à la planification et aux politiques d’e-learning ainsi que le personnel technique à la gestion de la plateforme et à la création de contenus, avec des échanges d’expertise entre la République de Corée et la Tunisie.

✔ Quatre modules pilotes développés – portant sur la sécurité au travail, l’e-gouvernance, la plateforme e-People et des programmes spécialisés de l’ENA pour faciliter l’adoption du numérique dans les services gouvernementaux.

✔ Des opportunités de formation équitables – réduisant les écarts entre l’administration centrale et les administrations régionales, tout en garantissant une formation inclusive et accessible à tous.

Un modèle de coopération internationale

Ce projet illustre le succès de la coopération bilatérale entre la Corée et la Tunisie, en renforçant l’efficacité institutionnelle et le partage des connaissances grâce aux outils numériques.

KOICA reste engagée à soutenir les efforts de la Tunisie en matière de gouvernance numérique et explore de nouvelles opportunités de collaboration dans les domaines de l’e-gouvernance, de la transparence et de la modernisation institutionnelle.

Grâce à cette initiative, l’administration publique tunisienne bénéficie d’un accès élargi à la formation, d’une réduction des inégalités régionales et d’une amélioration des compétences numériques des agents publics. Le projet va également contribuer à renforcer la transparence, l’efficacité et l’inclusivité des institutions publiques, ouvrant ainsi la voie à un secteur public durable et axé sur la technologie.

En fournissant un modèle d’éducation numérique adaptable et évolutif, ce projet établit une référence pour les futures initiatives d’e-gouvernance en Tunisie et au-delà.

Un partenariat aligné sur les Objectifs de développement durable

Aligné sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment l’ODD 4 (Éducation de qualité), l’ODD 5 (Égalité des sexes), l’ODD 10 (Réduction des inégalités) et l’ODD 16 (Paix, justice et institutions efficaces), le projet favorisera un accès équitable à la formation pour les agents publics, réduira les disparités régionales et encouragera le développement professionnel pour tous.

Depuis 2008, la Corée, à travers KOICA, accompagne la Tunisie dans ses réformes stratégiques, en mettant l’accent sur la gouvernance, la lutte contre la corruption et la transformation numérique. Cette collaboration continue d’évoluer vers un avenir plus innovant et participatif.

L’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) créée en 1991 par le

ministère des Affaires étrangères de la République de Corée, est un organisme

gouvernemental dédié à l’aide publique au développement (APD). Son objectif est

d’améliorer l’efficacité des programmes d’aide de la République de Corée aux pays en

développement en mettant en œuvre des subventions gouvernementales et des

programmes de coopération technique.

KOICA est présente dans plusieurs pays et offre une expérience riche et authentique

du développement économique de la République de Corée.