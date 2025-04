L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise (IACE) et l’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH) ont lancé, vendredi, une plateforme dédiée à la valorisation et à la diffusion des savoirs économiques en langue française.

Baptisée « EcoTous » (httpss://ecotous.tn/) , Cette plateforme s’inscrit dans le cadre du projet Savoirs Éco, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France pour soutenir les Structures Productrices de Savoirs à vocation Économique (SPSE) en Tunisie.

La plateforme en question vise à rendre l’économie claire, accessible et utile à tous, quelque soit le niveau de connaissance. Il s’agit, également, de vulgariser et de diffuser la production économique nationale, en offrant aux contributeurs une meilleure visibilité, une accessibilité renforcée et un impact élargi, selon les porteurs de l’initiative.

EcoTous propose une grande variété de contenus ; à savoir des working papers, des articles scientifiques, des notes d’analyse, des travaux de recherche et des études de cas ou des rapports produits par des chercheurs issus du monde universitaire, de l’administration publique, de le société civile (think tank) ou des médias. Les jeunes récemment diplômés ou en formation peuvent contribuer également à l’alimentation de la plateforme.

Six grandes thématiques qui permettront d’explorer les enjeux économiques majeurs, tout en restant accessibles grâce à un langage scientifique clair et rigoureux, ont été identifiées.

Il s’agit de la macroéconomie, de l’économie sociale, la mondialisation, la gouvernance, l’économie environnementale et le développement durable, ainsi que l’économie numérique.

Ces thématiques permettront d’explorer en profondeur les enjeux économiques majeurs, tout en restant accessibles grâce à un langage scientifique clair et rigoureux .

Pour le directeur exécutif de l’IACE, Mejdi Hassen, la plateforme se veut un outil pour la vulgarisation de la production économique et un catalyseur de débats, et ce, via le sujet du mois auquel peut participer le grand public.

Il a fait savoir qu’EcoTous est pilotée par un comité scientifique composé de huit experts de renom qui veilleront à s’assurer de la qualité scientifique et de la pertinence de chaque contribution.

Le comité validera les publications et choisira également le sujet du mois ; à savoir une thématique économique d’actualité qui devrait être sélectionnée pour sa pertinence et son lien direct avec les enjeux du moment.

Il a souligné que la plateforme mise en ligne en langue française (httpss://ecotous.tn/ ), sera bientôt disponible en arabe et en anglais.

Les initiateurs du projet ont dans ce cadre rappelé que la plateforme ne manquera pas de répondre à un besoin urgent de démocratisation de l’information économique, en particulier pour les jeunes, les femmes et les citoyens des régions intérieures, souvent éloignés des grands centres d’information.

Dans ce sens, Alexis Ghosn chef du projet Savoirs Eco à Expertise France a souligné que des études de préfaisabilité ont fait ressortir une demande croissante pour des contenus économiques accessibles et de qualité sur des sujets qui touchent le quotidien des Tunisiens.

Il a mis l’accent sur la nécessité de développer la plateforme de manière pérenne en alimentant le débat public sur les questions économiques de manière simple et rigoureuse concernant des notions très souvent débattues entre experts.

Pour sa part, Abdelbasset Ben Hassen, président du conseil d’administration de l’IADH a fait remarquer que les enjeux économiques déterminent les destins des peuples, notamment, en matière d’endettement, de chômage, outre les crises climatiques ou l’impact de la transition numérique.

La compréhension de l’économie est un impératif démocratique, mais l’accès à l’information demeure profondément inégal vu que les rapports, les analyses et les données sont souvent inaccessibles au plus grand nombre, soit parce qu’ils sont rédigés dans un langage technique ou vu qu’ils restent dans des espaces fermés réservés aux experts ou aux décideurs, a-t-il indiqué.

Et d’ajouter que la plateforme vient justement basculer cet ordre établit en permettant un partage du savoir économique dans une langue simple respectueuse de l’intelligence de chacun.

Pour le responsable, EcoTous est une plateforme vivante, évolutive et ouverte qui ne se contente pas de diffuser l’information mais permet aux citoyens, aux jeunes aux associations, aux entreprises et aux décideurs de comprendre, de questionner et de contribuer.

De son côté, Maher Gassab, Professeur en sciences économiques et membre du comité scientifique Eco tous a rappelé que le nombre des publications des économistes tunisiens demeure faible.

Sur 1347 économistes tunisiens, seulement 331 documents traitant des problèmes économiques tunisiens ont été publiés, a affirmé Gassab.

Ces publications portent sur la croissance économique (184), l’environnement (107), la politique monétaire (67), l’évaluation des options (51), la gouvernance d’entreprise (50), le commerce international (42), la microfinance (31), les salaires (22), la mondialisation (15) et la responsabilité sociale des entreprises (15), a-t-il indiqué, déplorant, dans ce cadre, l’inadéquation entre ce qui ce fait au niveau des laboratoires de recherches et les attentes des décideurs.

Lancé en octobre 2023, le projet « Savoirs Eco en Tunisie » est financé par l’UE à hauteur de 4,5 millions d’euros sur une durée de 36 mois.

Il a pour objectif d’appuyer le débat public sur les enjeux économiques en Tunisie à travers le renforcement des structures productrices de savoirs à vocation économique (SPSE).

Le projet qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui à la gouvernance économique (PAGE) en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France.