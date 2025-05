Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a annoncé mercredi, la création d’un comité de pilotage et d’un comité technique chargés du suivi de la plateforme numérique des sociétés communautaires.

La ministère a indiqué, dans son communiqué, qu’un intérêt sera accordé à la phase de préparation de cette plateforme qui comprend les aspects techniques et logistiques, outre le renforcement des mécanismes d’accompagnement et de suivi des sociétés communautaires à travers les bureaux de l’emploi et du travail indépendant et les espaces de l’entrepreneur.

La création de ces comités techniques et de pilotage a été annoncée à l’issue d’une séance de travail tenue, mardi, au siège du ministère de l’emploi, sous la présidence de la secrétaire d’état auprès du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle chargée des sociétés communautaires Hasna Jiballah, consacrée à l’avancement du projet de la plateforme numérique des sociétés communautaires.

Y ont pris part des représentants du ministère de l’économie et de la planification, du registre national des entreprises, de l’imprimerie nationale et de l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant.

Des représentant de la direction générale des impôts, du centre informatique du ministère des finances ont participé à cette réunion en visio-conférence.

Au cours de cette réunion, les participant ont examiné les différents points à l’ordre du jour en particulier la finalisation des éléments de référence de la plateforme, la méthodologie proposée pour sa mise en place et le calendrier d’exécution afin qu’elle soit accessible dans les meilleurs délais.

Cette plateforme a pour objectif de numériser le processus de création des sociétés communautaires à partir de la réservation du nom, à l’accord de création jusqu’à l’obtention de la carte fiscale et l’identifiant de la société.