L’association “NOTRE GRAND BLEU” a annoncé le lancement de la réalisation de fresques murales au stade Mustapha Ben Jannet, à Monastir en collaboration avec l’artiste

de rue tunisien, Skander Tej. Cette initiative vise à encourager les jeunes sportifs, les entraîneurs et les spectateurs à adopter des comportements responsables, notamment en réduisant l’utilisation des plastiques à usage unique et en favorisant une meilleure gestion des déchets.

Elle s’inscrit dans le cadre du du projet BeMed+, lequel bénéficie du soutien du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), du Fonds Aether de la Fondation pour les Générations Futures, de la Fondation Prince Albert II de Monaco, de la Fondation Didier et Martine Primat, de la Fondation Audemars-Watkins, du ministère espagnol de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO) et du Partenariat France-UICN.

À travers cette action artistique et éducative, l’idée est de faire des espaces sportifs des lieux de sensibilisation à la protection de l’environnement et à la préservation du littoral méditerranéen.