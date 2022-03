L’association ” Nakhla ” à Douz (gouvernorat de Kébili) a organisé, mercredi 30 mars 2022, un atelier de formation destiné aux femmes actives dans l’élaboration technique des projets, et ce dans le cadre du programme onusien financé par la Norvège, intitulé “Initiatives femmes oasiennes pour un développement solidaire et inclusive à Kébili”.

La coordinatrice de ce projet, Sarah Tlili, indique que le programme vise à créer des postes d’emplois dans les domaines de l’agriculture oasienne et du tourisme alternatif pour les femmes des délégations de Douz et Faouar.

Selon elle, 32 sur 167 dossiers ont déjà été approuvés pour la réalisation de projets individuels ou collectifs, suite à quoi, des ateliers de formation se tiendront dans le but d’approfondir et d’affiner ces idées de projets avant leur mise en œuvre sur le terrain.

A cet effet, la même source a précisé que l’association Nakhla s’acquitte principalement d’un aspect d’encadrement et d’accompagnement envers les femmes de la région, en vue d’un impact social, économique et environnemental tangible des projets retenus et d’une employabilité qui soit en adéquation avec les exigences du marché