Les travaux du Forum de dialogue économique et social ont démarré, vendredi, à El Krib (gouvernorat de Siliana) et se poursuivent sur deux jours (26 et 27 août), dans le cadre du projet de renforcement de l’accès des femmes rurales au système économique.

Initié par la Coopérative des services agricoles à El Krib en partenariat avec un certain nombre d’association locales, le Forum se propose d’identifier les besoins et problématiques en lien avec le lancement des projets agricoles d’une quarantaine de femmes de la région, a indiqué Mohamed Islam Mbarki, activiste de la société civile à El Krib.

“Il s’agit de dresser un diagnostic de la situation et d’apporter des solutions pratiques aux bénéficiaires en les mettant en relation avec les administrations compétentes, outre la mise à disposition de sessions de formation dans diverses spécialités et la fourniture d’aides financières”, a-t-il expliqué.

Lors de la journée inaugurale du Forum, les participants ont pointé les problématiques de commercialisation, de l’absence d’accompagnement et du délabrement de l’infrastructure dans la région.