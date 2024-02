Un cycle de représentations de la pièce “Bleu à l’âme” de Nébil Daghsen est prévu les 22, 23 et 24 Février 2024 à 19h30, à El Teatro, à Tunis.

Cette nouvelle pièce de 60 mn est une production de “La Relève Bariolée” dirigée par l’auteur, metteur en scène et poète franco-tunisien Nébil Daghsen. La Relève Bariolée œuvre, depuis 20 ans, tant sur le plan artistique que culturel, en créant des spectacles joués en France comme à l’étranger.

Dans “Bleu à l’âme”, l’auteur “s’inspire d’entretiens journalistiques, de témoignages de policiers et de victimes, d’articles de journaux et d’émissions de télévision. Une suite de séquence de vie à la fois liées et indépendantes”.

“Un jeune commissaire de police se suicide. Une commande est passée auprès d’une troupe de théâtre pour lui rendre hommage. La création de cet hommage qui semblait évident devient chaotique ! Chacun souhaite dénoncer une violence différente. La jeunesse ? Les suprématistes ? Les antisémites ? L’autorité ? Les écologistes ? les extrémistes ?”.

Nebil Daghsen, Lea Mecili, Sidi Camara et Guillaume Caritas sont au casting de ce spectacle qui s’empare de “la violence” pour nous interroger question sur notre rapport à elle. C’est un travail qui traite du rapport liberté- l’autorité et violence qu’elle soit considéré comme légitime ou illégitime…