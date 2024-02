La première édition Hors-les-murs à Tunis du Festival international Jean Rouch, prévue du 22 au 25 février 2024, sera organisée à la Salle de cinéma Africa à Tunis.

Cette decision a été rendue publique ce vendredi par l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) annonçant que “le comité d’organisation du Festival international Jean Rouch informe le grand public que le festival aura lieu du 22 au 25 février 2024 à la salle de cinéma Africa.” Les travaux de ce Festival étaient initialement programmés à la salleTahar Chériaa, à la Cite de la Culture, en partenariat avec la Cinémathèque Tunisienne.

Notons que la salle Africa rouvre ses portes après avoir été longtemps fermée. Habituellement, la salle est ouverte uniquement à l’occasion des Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

Sept films documentaires tunisiens et étrangers sortis entre 2012 et 2020 sont au menu de cette première édition du Festival Jean Rouch Hors-les-murs à Tunis qui se tiendra pour la première fois au Maghreb. Les films au programme sont « Babylone » de Ismaël et Youssef Chebbi, Ala Eddine Slim (Tunisie), « Las y los minuscules » de Khristine Gillard (Belgique), « Light upon Light » de Christian Suhr (Égypte, Danemark), « Pastorales électriques » de Ivan Boccara (Maroc), « Maman colonelle » de Dieudonné Hamadi (RD du Congo) et Tonratun, l’histoire de l’Arménie racontée par les femmes de Inna Mkhitaryan (Arménie).

Outre les projections-débats, le festival prévoit une masterclass et des ateliers à destination des étudiants en sciences sociales, en cinéma et en anthropologie visuelle. L’entrée à toutes les séances et événements est gratuite.

Fondé en 1982 par le cinéaste et ethnologue Jean Rouch (1917-2004), le Festival international Jean Rouch est l’une des plus importantes manifestations européennes de cinéma documentaire liées aux sciences humaines et sociales. Cette édition hors-les-murs à Tunis vise essentiellement à promouvoir le cinéma ethnographique, documentaire et le lien entre l’art et les sciences humaines en Tunisie.