Des campagnes de sensibilisation aux programmes d’autonomisation économique et sociale ont démarré, fin mai, dans le gouvernorat de Gafsa au profit de la femme rurale et des familles à besoins spécifiques à Gafsa.

Selon Houda Alimi, chargée des affaires de la femme et la famille au commissariat régional, ce projet, réalisé par le gouvernorat de Gafsa en partenariat avec des institutions publiques, vise à renforcer l’initiative privée et à soutenir les porteuses de projets à valeur ajoutée afin de favoriser l’autonomisation économique et sociale.

Ces campagnes de sensibilisation ont été lancées dans les délégations d’El Ksar, Sidi Boubaker, El Guettar et Sned et vont permettre de faire connaitre le programme national ” Raidet ” favorisant l’autonomisation économique des familles à besoins spécifiques et des mères d’enfants menacés de décrochage scolaire.

Alimi a indiqué que 130 familles à besoins spécifiques désirent bénéficier du programme et 95 personnes voulant s’installer pour le propre compte.

” Un groupement agricole d’élevage de bétail dans la localité d’Oum El Akssab à Sidi Boubaker au profit de 15 femmes rurales a été créé “, a-t-elle ajouté à l’Agence TAP.