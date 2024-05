Le prix Riyeda Challenge, le 1er prix Forum DSI en 2022, le 1er Prix Open Startup Program et le Prix Widu Awards en Tech & Innovation en 2024. En peu de temps Loxbox a raflé pas mal de récompenses, en reconnaissance à la pertinence de l’idée, sa dimension innovatrice et pratique et la qualité de sa gestion par son fondateur : Riadh Hamama.

Loxbox est une plateforme entièrement automatisée comprenant des modules professionnels. La gestion de la livraison de Loxbox esttraçable de bout en bout. Côté livreur, l’application permet de proposer le trajet le plus efficace tout en assurant le suivi de la livraison.

“Riadh Hamama, ne fait pas exception, c’est un entrepreneur né et loin de chercher la sécurité du poste dans une compagnie aérienne ou dans une administration publique, il a choisi l’aventure entrepreneuriale.”

“Nous offrons à nos partenaires un accès complet à tout notre réseau de magasins de retrait dans tout le pays” assure Riadh Hamama, 30 ans, fondateur de la startup. Riadh est titulaire d’une Licence de pilote de ligne ATPL, 1ère phase théorique et 2ème phase pratique sur des vols locaux en Tunisie. Formé à la CEFE (Création d’Entreprises et Formation d’Entrepreneurs), sous l’égide l’ANETI, il a démarré dans la structure d’accompagnement RedStart Tunisie et avant de lancer sa propre startup, il a fait de l’accompagnement, formation avec WikiStartup, Impact Partner, Programme : Samsung Fast Track, Italian Trade Agence et Open Startup Tunisia, Program.

Comment après avoir décroché une licence de pilote de ligne se reconvertit-on en startupper ?

Riadh Hamama explique : “Le choix de lancer la startup LOXBOX est née à la suite d’une mésaventure vécue lors du confinement en 2020, en pleine la pandémie Covid+. Nous étions contraints de faire des achats en ligne et en ce qui me concerne l’expérience n’était pas gratifiante. Ma commande ne m’avait pas été livrée parce qu’avec le livreur, je n’ai pas réussi à trouver un créneau de livraison. L’idée donc, m’est venue de concevoir une plateforme en ligne qui offre une solution flexible et efficace pour la gestion des commandes. J’étais déjà un mordu de l’entrepreneuriat et l’idée de concevoir une plateforme grâce à laquelle les clients peuvent bénéficier d’un traitement plus rapide et plus précis de leurs commandes a germé dans ma tête et a pris son chemin”.

“Le choix de lancer la startup LOXBOX est née à la suite d’une mésaventure vécue lors du confinement en 2020, en pleine la pandémie Covid+.”

Grâce à la plateforme Loxbox, tout client peut suivre l’état de sa commande en ligne, comme la date d’expédition prévue, le numéro de suivi et les informations de livraison des marchandises comme le suivi de colis, la date de livraison.

A ce jour, le fondateur de Loxbox, n’a pas fait de levées de fond “Nous nous imposons de plus en plus sur le marché national et nous orientons vers l’international sans levée de fonds. Nous avons gagné plusieurs prix, avec un soutien financier de la famille et des proches au démarrage, nous avons réussi à surmonter les défis financiers. Nous avons déjà lancé notre produit dans un pays de l’Afrique de l’Ouest, c’est notre projet pilote en Afrique et nous comptons élargir notre portefeuille client dans les prochains mois à l’international”.

Grâce à un système de e-relais, « LoxBox » permet de gérer les livraisons effectuées à travers des transactions en ligne de manière efficace et rapide. La Startup dispose d’ores et déjà de40 points de relais physiques et de 3 box intelligents qui permettent la gestion des commandes de façon sécurisée.

“Un entrepreneur est quelqu’un qui a une vision et la volonté d’en faire une réalité.”

Riadh Hamama, n’a pas limité ses activités à la gestion de la plateforme qu’il a mis en place, il offre aujourd’hui ses services aux sociétés de livraison en leur fournissant des softwares servant à la gestion de leurs transactions. Son équipe constituée de 5 permanents hors livreurs sera renforcée au fur et à mesure du développement de ses activités sur tout le territoire national et en Afrique.

« Un entrepreneur est quelqu’un qui a une vision et la volonté d’en faire une réalité. » disait David Karp, fondateur de Tumblr, Riadh Hamama ne fait pas exception, c’est un entrepreneur né et loin de chercher la sécurité du poste dans une compagnie aérienne ou dans une administration publique, il a choisi l’aventure entrepreneuriale. Il ira loin.

Amel Belhadj Ali