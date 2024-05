La professeure de mathématiques au collège de Boumhel, dans le gouvernorat de Ben Arous, Wided Boudriga Rezgui, vient d’être classée dans la liste des lauréats de la 17ème édition du Prix Khalifa pour l’éducation au titre de l’année 2024 dans la catégorie de l’enseignant innovant, au niveau du monde arabe, pour avoir utilisé diverses méthodes dans l’enseignement des mathématiques, combinant l’art, les sciences, la technologie et l’ingénierie.

La cérémonie de remise des prix se déroulera les 14 et 15 mai en cours à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, en marge du troisième Congrès international du Prix Khalifa pour l’éducation, intitulé « KAEIC 2024 ».

Dans une déclaration à l’agence TAP, Wided Boudriga Rezgui a expliqué qu’elle utilise des méthodes innovantes pour faciliter la compréhension des mathématiques, combinant le programme STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) avec des compétences manuelles, en plus de l’usage de la technologie et supports numériques outre l’organisation de sorties éducatives.

Lancé en 2007 par les Émirats arabes unis, le Prix Khalifa pour l’éducation vise à promouvoir l’enseignement émirati et arabe à tous les niveaux.