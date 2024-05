Un séminaire national sur l’investissement dans le secteur de l’artisanat sera organisé, mardi 7 mai, au Kef à l’initiative de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).

Ce séminaire qui sera présidé par le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Moez Belhassine vise à mettre l’accent sur les opportunités prometteuses dans le secteur de l’artisanat et faire connaitre les avantages et les incitations mis à la disposition des artisans, des entreprises et des groupements d’artisans.

Y prendront part des représentants des différents ministères et des structures intervenantes, a indiqué le ministère du Tourisme dans un communiqué publié, samedi.

En Tunisie, le secteur de l’artisanat contribue à hauteur de 5% du Produit Intérieur Brut.

Il compte 300 mille artisans et 2000 entreprises artisanales dont 650 entreprises exportatrices, selon les données de l’Office national de l’Artisanat. Le secteur génère 6000 postes d’emploi par an.

Le ministère du Tourisme œuvre à tripler, en 2024, les recettes drainées par le secteur artisanal, lesquelles ont atteint les 160 millions de dinars, durant l’année écoulée.