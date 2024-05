Lundi 27 avril, ‘’Tunisie leasing et Factoring’’ tenait son assemblée générale pour l’année 2023, au siège de Amen Bank. Ahmed El Karm, président du Conseil d’Administration de TLF, avait présidé les travaux de cette AGO. Et, Hichem Zeghal, DG, était à la manœuvre. Sans surprise l’enseigne confirmait son standing d’entreprise leader du secteur et d’un groupe d’envergure internationale. Et, les résultats sont conséquents.

Un groupe d’envergure

TLF, exerce une pluralité de métiers de la finance. Il cumule le leasing, le factoring et le Capital investissement. Un bel éventail ! Il est présent directement en Algérie avec sa filiale Maghreb Leasing Algérie (MLA). Et, via Alios Finance, il est présent dans 7 pays subsahariens. De ce fait TLF possède une taille critique et cela réduit son exposition aux aléas économiques, immunisant la croissance du business ainsi que les résultats.

Hichem Zeghal, en exposant les faits saillants pour l’année 2023 brosse un panorama étendu intégrant plusieurs contextes nationaux autant du Maghreb que de l’Afrique subsaharienne.

À la question de savoir comment se porte le leasing il apporte une réponse qui donne du ressort aux actionnaires. Contre mauvaise fortune économique ambiante le leasing affiche une croissance à deux chiffres pour la deuxième année consécutive. En 2023, le secteur a réalisé une croissance de +13,9 % et l’activité leasing de TLF a connu un rebond spectaculaire de +33%.

De facto, TLF se maintient en pole position du secteur avec une part de marché de 21 %.

Dans le même temps les efforts de recouvrement ont été payants. Le ratio des créances classées est passé de 11,71 % en 2022 à 9,66 % en 2023. Au final la contribution de l’activité leasing en Tunisie au sein du groupe est passée de 8,3 MD en 2022 à 15,1 MD en 2023.

Une synergie active

La branche Factoring a, pour sa part, enregistré une augmentation de + 15 de son chiffre. La ‘’Location Longue Durée’’ (LLD) est en forte croissance avec +28% de croissance. De même, ‘’Maghreb Leasing Algérie’’, après que les importations autos eurent retrouvé leur régime de croisière, redresse son chiffre de +37 %. Alios Finance a également redressé son chiffre de +6 %. Au final, le résultat net s’établit à 24,8 MD en 2023 contre 16,6 MD en 2022 soit une augmentation de + 47%.

La percée numérique

L’AGO de TLF s’accompagne, comme à l’accoutumée, d’un exposé de la stratégie marketing. C’est instructif pour les petits porteurs. Et bien entendu c’est fort éclairant pour les investisseurs institutionnels présents dans le tour de table.

Hichem Zeghal annonce que Alios Finance céderait ses participations, dans trois pays, à savoir la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Cameroun. L’autre nouvelle est l’amorce du plan de digitalisation engagé par le groupe. Une plateforme intégrée a été initiée par TLF. Il s’agit, d’une solution globale, précise Hichem Zeghal. C’est-à-dire qu’il y a une numérisation globale des process ainsi que du système d’information. A l’évidence, cette démarcation par rapport à la concurrence sera du meilleur effet pour la croissance du business.