Dans le cadre du programme d’autonomisation économique des mères d’enfants menacés de décrochage scolaire, la ministre de la Famille, Amel Belhaj Moussa, a remis, mardi 18 octobre 2022, 20 accords de projets d’un montant total de 100 000 dinars à des mères qui sont dans cette situation dans la région de La Manouba.

“Réalisé dans le cadre de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes rurales, ce programme a permis de créer plus de 800 sources de revenus au profit de mères d’enfants menacés de décrochage scolaire, et ce à travers des interventions directes dans 69 délégations relevant de 18 gouvernorats”, a-t-elle déclaré aux médias.

Selon la ministre, des fonds annuels d’environ 2,26 millions de dinars sont réservés à ce programme spécifique qui est ” le meilleur moyen de lutter contre le décrochage scolaire “.

Amel Belhaj Moussa rappelle qu’une convention a été signée récemment avec le ministère de l’Education portant sur la mise en place d’une stratégie commune de lutte contre le décrochage scolaire, et ce à travers la promotion de l’autonomisation économique et sociale des mères d’enfants menacés de décrochage scolaire et la sensibilisation de la famille à l’obligation de la scolarisation de leurs enfants jusqu’à l’âge de 16 ans.

A noter que dans le cadre de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes rurales, 29 espaces multidisciplinaires ont été aménagés pour accueillir les élèves pendant les heures creuses dans des établissements éducatifs en zones rurales répartis sur 21 délégations relevant de 5 gouvernorats à savoir Le Kef, Sidi Bouzid, Bizerte, Zaghouan et Jendouba, pour des fonds estimés à 300 000 dinars.