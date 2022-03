La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, annonce le lancement d’une consultation publique pour évaluer les procédures administratives à partir du mois de mai 2022.

Cette consultation publique a pour objectif de cerner les réformes administratives qu’il faut engager, surtout en ce qui concerne la digitalisation et la facilitation d’accès aux procédures administratives.

Bouden, qui donnait le coup d’envoi des services numériques en ligne pour l’Office nationale de la propriété foncière, lors d’une rencontre sur la transition numérique organisée par le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, le 29 mars 2022, a souligné que cette consultation s’inscrit dans un cadre où la prévention contre la corruption et les conflits d’intérêts “exigent de fournir au minimum la transparence dans les transactions administratives et de renforcer la participation du citoyen à la cristallisation des programmes de modernisation de l’administration”.

Le lancement des services numériques en ligne s’inscrit dans le programme gouvernemental visant la révision des procédures administratives exigées auprès des administrateurs et leur digitalisation pour faciliter leur accès, a-t-elle dit.

Elle a indiqué que le recensement des procédures administratives procédé par le ministère des Domaines de l’Etat coïncide avec l’avancement des projets de réformes prévus par le gouvernement en vue d’alléger la charge administrative qu’incombent le citoyen et l’investisseur.

Cet état de fait a permis, selon ses dires, de franchir de bons pas vers la digitalisation des services publics rendus aux citoyens et investisseurs, mais aussi vers la numérisation totale de 45 procédures administratives.

toujours d’après elle, ces transitions numériques présentent une réelle opportunité pour développer l’économie, l’administration et la société, à mesure que tous établissements publics adhérent à ce processus tracé par le gouvernement pour réformer et moderniser l’administration en Tunisie.

Ceci pourrait aider à créer une administration efficace et ouverte rendant des services publics à travers des procédures simplifiées, de bonne qualité et abordables au citoyen et à l’entreprise, estime la Cheffe du gouvernement.

Elle a à cet effet appelé à l’adhésion de tous les administrations, entreprises et établissements publics dans ce processus de digitalisation, car ” l’exploitation des technologies ne pourrait pas seulement renforcer l’action du gouvernement et sa transparence, mais elle aussi facilite les transactions avec les citoyens et partant rendre l’administration tunisienne plus efficace et facilement accessible et rapide.

“La Tunisie est parmi les premiers pays à développer le domaine des TIC et leaders dans la création des applications, des solutions et des systèmes numériques grâce à ses ressources humaines qualifiées”, a encore fait remarquer Bouden, relevant que l’Etat encourage toutes les initiatives numériques soit dans le secteur public ou privé.