Une nouvelle édition en ligne de “Textile Connect 2022 “, se tiendra du 4 au 6 mai 2022, à l’initiative du groupe Almi Fëretagspartner Jönkëping AB en Suède et la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Kaunas en Lituanie, en collaboration avec le réseau Enterprise Europe Network (EEN) et EEN Tunisie, a fait savoir le CEPEX sur son site Web.

Cet évènement met en relation des industriels du textile et les entreprises et designers à la recherche de partenaires de production, ainsi que les prestataires de services et les fournisseurs de l’industrie du textile et de la chaussure.

” Textile Connect 2022 ” présentera une opportunité pour les professionnels tunisiens pour développer un réseau d’affaires, nouer de nouvelles relations de partenariat, et être à la page des tendances du marché et des innovations technologiques.

L’inscription pour une participation à ce rendez-vous se fait sur le lien https://textile-connect-2022.b2match.io/.

Pour rappel, ” Textile Connect ” est un événement de mise en relation (B2B) offrant des contacts d’affaires aux professionnels de la mode et du textile. Il s’agit d’un moyen simple et rapide de rencontrer des partenaires de coopération potentiels.