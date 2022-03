Une cérémonie de clôture du projet Jeunesse Active pour une Société capable de promouvoir l’Employabilité et l’Inclusion (JASMIN) a été organisée au siège du gouvernorat de la Manouba.

Lancé en 2019 avec l’appui financier de l’Agence italienne pour la coopération au développement et le Comité européen pour la formation et l’agriculture, le projet JASMIN a permis le financement de 18 projets dans les délégations de la Manouba, Tébourba et Oued Ellil dans les secteurs de l’artisanat, l’industrie, l’agriculture et les services non commerciaux.

Le programme a permis, aussi, aux bénéficiaires de suivre des formations dans les domaines de la gestion administrative, les services, l’économie sociale, la communication et la gestion des ressources. De même, un accompagnement et un appui financier ont été proposés à 18 jeunes entrepreneurs de la région.

JASMIN a aussi permis de financer des projets associatifs en plus de l’octroi de stages au sein d’entreprises et le renforcement des compétences de 150 jeunes.

Durant la période (2019-2022), le projet JASMIN a soutenu la mise en place des activités éducatives et la promotion de l’auto-entrepreneuriat dans l’objectif de contrecarrer les processus de marginalisation et prévenir le phénomène du radicalisme des jeunes dans les Gouvernorats de Bizerte, Manouba, Jendouba, Kairouan et Médenine.