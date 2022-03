L’ITES a recommandé de mettre en place une stratégie de la transition énergétique et écologique de la Tunisie à l’horizon 2050, visant à assurer l’équilibre de la balance commerciale énergétique, promouvoir l’industrie locale dans le secteur de l’énergie et mettre en place un Hub connectant les marchés européen, maghrébin et africain…

Pour l’Institut Tunisien des Etudes stratégiques, la finalité consiste à transformer le secteur de l’énergie pour répondre aux exigences d’une économie plus résiliente, compétitive et sobre en carbone, permettant l’amélioration du niveau et de la qualité de vie du citoyen. Cette économie sera un incubateur de projets d’avenir fortement mobilisateurs d’investissements étrangers car elle répond aux nouvelles préoccupations des bailleurs de fonds.

L’étude préconise la réalisation d’une série d’actions autour de deux principaux axes. Il s’agit, primo, d’assurer la transition énergétique, en augmentant la part des énergies renouvelables dans les mix énergétique et électrique, grâce à l’accélération du déploiement des projets du Plan solaire Tunisien, l’exploration du potentiel d’autres sources d’énergie alternatives…, et la consolidation des efforts en matière d’efficacité énergétique, à travers la généralisation des programmes de réhabilitation et d’isolation thermique des bâtiments, le renforcement des campagnes de sensibilisation…. Il est question, aussi, de prospecter de nouveaux gisements d’énergie conventionnelle, en optant, tout d’abord, pour la révision du code des hydrocarbures pour plus d’attractivité des multinationales et en relançant les programmes de prospection avec les partenaires internationaux. L’étude évoque aussi, l’importance d’assurer une veille technologique continue et de développer l’infrastructure de production, de transport et de stockage de l’énergie, via le renforcement des interconnexions électriques avec les pays du Maghreb, la généralisation du déploiement du “Smart Grid” et de l’Internet de l’Energie (IoE)…).

Il importe, encore, de mettre en place une économie sobre en carbone, en promouvant les efforts en matière de recyclage et de réutilisation des ressources, en créant une chaîne de valeur claire en matière de collecte des déchets, en généralisant la valorisation énergétique et le recyclage…, Outre l’augmentation de l’absorption technologique dans le tissu productif en Tunisie via l’élargissement du cadre du Startup Act, la mise en place des technologies relevant de l’industrie 4.0… En outre, il est recommandé de construire les compétences nécessaires, à travers notamment la création des filières technologiques au niveau de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, et de mettre en place une infrastructure fonctionnelle et résiliente au changement climatique (déployer les chemins de fer dans tout le territoire et exploiter et renforcer les réseaux existants…) L’ITES appelle, aussi, à mettre l’innovation au cœur du système de production pour favoriser sa transformation et à préserver les actifs environnementaux et la biodiversité.

Il est à noter que cette étude a pour vocation de contribuer à l’élaboration du nouveau modèle de développement économique et social de la Tunisie, et ce, en favorisant l’instauration d’une économie durable, verte, inclusive, circulaire, plus équitable et plus juste. Quant à l’implémentation de cette stratégie, les auteurs de rapport estiment qu’ “une cellule interministérielle est nécessaire pour le suivi et l’évaluation continue de cette stratégie. Cette cellule pourrait être rattachée à la Présidence du Gouvernement ou être indépendante. Dans tous les cas, un suivi régulier des actions de correction doit être adopté de manière dynamique pour ajuster la marche vers la réalisation des objectifs stratégiques fixés “.