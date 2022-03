La Conférence de partenariat tuniso-algérien dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui s’est tenue les 21 et 22 mars 2022, a été couronnée par la signature de quatre procès-verbaux, selon un communiqué du ministère tunisien de l’Enseignement supérieur publié dans la soirée de mardi à mercredi.

Il s’agit du procès-verbal du Comité spécial du programme Ibn Rashik pour l’échange d’étudiants et la mobilité entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ceux du Comité technique mixte pour la coopération dans le domaine de Recherche et d’Innovation, du comité spécial de la conférence des présidents d’université, et du comité du groupe 5+5, en plus du procès-verbal final la conférence.

Présidant en compagnie de son homologue algérien Abdelbaki Benziane, la clôture de la conférence, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir s’est félicité du passage des relations tuniso-algériennes de la coopération au partenariat, reflétant, ainsi, a-t-il dit, la profondeur des liens entre les deux pays.

Il a ajouté que la conférence de partenariat a permis de constater l’existence d’une grande convergence de vues avec le ministre algérien de l’Enseignement supérieur et que le partenariat dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique peut ouvrir la voie à renforcer la coopération bilatérale dans d’autres domaines, soulignant l’engagement de la partie tunisienne à mettre en œuvre les résultats de la conférence de partenariat à travers un calendrier bien déterminé afin de surmonter toute difficulté.

Pour sa part, le ministre algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a souligné l’importance des propositions constructives et précieuses qui ont été discutées, louant l’évaluation exhaustive et qualitative qui a été réalisée par la partie tunisienne dans le domaine de la coopération en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ce qui contribuera, a-t-il dit, à impulser le rythme de la coopération entre les deux pays.

Il a appelé tous les établissements universitaires et de recherche en Tunisie et en Algérie à tout mettre en œuvre pour concrétiser toutes les recommandations issues de la conférence de partenariat tuniso-algérien.

La cérémonie de clôture de cette rencontre s’est déroulée en présence, notamment, de l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, Azouz Baalal.