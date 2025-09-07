La prochaine étape des relations bilatérales tuniso-algérienne devrait axer sur la mise en place de nouveaux mécanismes visant à consacrer et à atteindre l’intégration économique entre les deux pays, dans l’intérêt des deux peuples, c’est ce que ressort de la réunion, tenue samedi, entre le ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid, et le ministre algérien du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Tayeb Zitouni.

La réunion, tenue dans le cadre de la visite qu’ effectue le ministre du Commerce en Algérie pour participer aux manifestations de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) du 4 au 10 septembre 2025 , a porté sur les moyens de renforcer et de développer le commerce entre les deux pays, et de surmonter tous les obstacles à la circulation des marchandises dans les deux sens, a indiqué le département du Commerce dans un communiqué.

Il s’agit, également ,d’augmenter le volume des échanges commerciaux, conformément aux orientations des dirigeants des deux pays, compte tenu des relations solides et historiques entre la Tunisie et l’Algérie.

Les deux parties ont, également, souligné, l’importance d’intensifier les rencontres bilatérales dans l’objectif de surmonter les obstacles qui entravent l’évolution des échanges commerciaux bilatéraux, ainsi que d’échanger les expertises, et de s’orienter conjointement vers les marchés africains , afin de permettre aux exportateurs des deux pays d’accéder aux marchés cibles.