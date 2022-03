La 6ème édition de la manifestation Italian Design Day (IDD) à Tunis célébrera le centenaire de la naissance de l’architecte et designer milanais Vico Magistretti (6 octobre 1920-19 septembre 2006) par une exposition itinérante qui s’intitule “100 Années de Vico Magistretti”.

L’Italian Design Day 2022 est une manifestation créée en 2017 dans le but de promouvoir, à l’étranger, le mobilier, l’architecture et le design italien dont l’élégante et la simplicité héritée de l’oeuvre de créateurs comme Vico Magistretti font la renommée. Elle est organisée par des institutions publiques italiennes que représentent l’ambassade d’Italie à Tunis et l’Institut Culturel Italien (ICC) de Tunis avec le soutien de plusieurs partenaires dont la Fondazione studio museo Vico Magistretti.

La Fondation basée à Milan est à l’origine de cette exposition itinérante, réalisée par Rosanna Pavoni et Margherita Pellino et Maria Vittoria Capitanucci, graphiques de Bunker, au profit du réseau des Instituts Italiens de Culture dans le monde. Après avoir été présentée au siège de la Fondation et à la Triennale de Milan, l’exposition débarque à Tunis.

Initialement programmée pour l’année 2020, cet évènement a été reporté en raison des restrictions en lien avec la crise sanitaire mondiale de Covid-19.

L’exposition dont le vernissage est prévu ce mercredi 23 mars, sera visible jusqu’au 30 avril prochain, au Salon de l’IIC à Tunis. Des objets du design Italien seront également exposés durant toute la période de ce rendez-vous du Design italien en Tunisie placé sous le thème “Re-Génération. Design et nouvelles technologies pour un futur durable”.

La programmation prévoit une vidéo originale avec une rencontre avec Khaled Ben Romdhane, distributeur de marques italiennes de design en Tunisie.

“100 Années de Vico Magistretti ” est une exposition qui retrace les soixante ans de carrière de Magistretti. Elle explore l’univers de l’artiste et ses projets de maisons et de palaces à travers des croquis, des photographies et des catalogues de produits devenus des icônes de l’Italian Design.

Le thème de cette édition 2022 met en évidence le défi actuel du design ; promouvoir une transition des styles de vie qui unit la fonctionnalité et le bien-être avec durabilité et impact environnemental, en re-générant – dans les idées et dans la pratique – les objets et les espaces.

Réutiliser, arranger, renouveler et recycler les matériaux et les produits existants représente aujourd’hui une priorité dans notre époque. Elle sera au cœur d’une exposition intitulée ” 3CO-Design – 3R/ Reuse, Recycle, Reduce “, qu’abritera au mois de mai la Cité des Sciences à Tunis.

Depuis sa création en 2010, la ” Fondazione studio museo Vico Magistretti ” contribue à la valorisation de l’héritage de l’architecte milanais et du design et l’architecture italiens en général, sur le plan national et international.

En 2020, la Fondation a mis en ligne tout le patrimoine documentaire et de design bien conservé, sur la plateforme : www.archivio.vicomagistretti.it

Un musée à la place de l’atelier où Vico Magistretti a travaillé pendant plus de six décennies, se trouve aujourd’hui en plein cœur de milan.

Le musée raconte l’histoire derrière l’architecture de la ville qui a vu naître les projets de l’architecte et designer. Il abrite les objets de l’artiste témoins d’une créativité novatrice et d’une culture toujours présente chez ses compatriotes.