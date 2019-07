“Fatchata” est une manifestation artistique mobile au cœur des quartiers populaires de Tunis qui se tient du 12 au 25 juillet à la Maison de l’image. Il s’agit d’un projet initié par les jeunes du projet “Vision Solidaire” qui s’appuient sur les métiers de l’image pour redéfinir le regard porté sur les quartiers populaires et dynamiser l’économie de proximité.

A travers la photographie, la vidéo, l’illustration, le design graphique et le webdesign, ces jeunes invitent, d’un côté, les riverains à renouveler leur intérêt pour les commerces de quartier, et de l’autre, le public à découvrir ces quartiers à travers les histoires des commerçants.

L’atelier de peinture de Monia Jaziri à l’Ahwech, le restaurant Amal au Bardo, l’atelier du cuivrier Monji Rezgui à Hay Ezzouhour et le café Bay el Zahou à l’Ariana ont été choisis pour faire partie de l’expérience. Ces commerçants possèdent en commun, en plus d’une personnalité singulière, une passion du métier et un savoir-faire confirmé.

Les jeunes du projet “Vision Solidaire” espèrent que le projet “Fatchata” devienne contagieux et qu’un effet boule de neige pousse d’autres commerces et d’autres quartiers à rejoindre l’aventure.

Dans ce contexte, un “City-Tour” est programmé: il s’agit d’un voyage sensoriel qui propose d’entrevoir les secrets du métal et du feu sur les rythme des coups de marteau de Monji Rezgui, et de déguster les plats préparés avec amour par les mamans du Restaurant Amal, en transportant les curieux et avertis dans le monde coloré des tableaux de Monia Jaziri et en berçant les narines par l’odeur du café de Bay El Zahou.

“Vision Solidaire” est un projet porté par la Maison de l’Image et soutenu par de la Fondation Drosos. Ce projet vise à former et encadrer gratuitement sur 3 ans, 90 jeunes (30 chaque année) âgés de 18 à 28 ans et issus des quartiers difficiles du Grand Tunis. La formation portera sur les métiers de l’image comme moteur de développement social pour intégrer les jeunes dans le marché de l’emploi et les sortir de leurs difficultés en exploitant leur potentiel créatif.

Suite à la formation, un accompagnement dans l’insertion à la vie professionnelle leur sera accordé grâce aux partenaires de la Maison de l’Image. Les bénéficiaires auront le choix de participer à l’une des 5 formations proposées par le projet : La photographie, la vidéographie, l’illustration et l’animation 2D, la programmation et le webdesign et l’infographie et le design graphique.

Située à Tunis, ville-carrefour ouverte sur la Méditerranée, la Maison de l’Image se donne pour mission de sensibiliser le public le plus vaste aux métiers de l’image, de donner des outils aux jeunes artistes et de former des professionnels tout en créant une dynamique culturelle de niveau international bénéficiant tout à la fois à la ville et à la région.

La Maison de l’Image est un lieu indépendant dédié à l’image, sous toutes ses formes: photographie, vidéo, cinéma et nouveaux médias.

Elle est à la fois un lieu de rencontre, un espace de formation, une plateforme pour des échanges culturels et un espace de coworking et de résidence pour les artistes.

La Maison de l’Image est un espace capable d’attirer des artistes de renom, de former de nouvelles générations de professionnels de l’image (photographe, graphiste, designer, iconographes, etc.) et de constituer une vitrine pour la création tunisienne en Méditerranée.

La Fondation Drosos a pour mission de permettre aux personnes en situation précaire de mener une vie dans la dignité. Avec un ensemble d’organisations partenaires, elle développe et soutient des projets qui participent directement à l’amélioration durable et efficace des conditions de vie et elle cherche à produire un impact à long terme partout où elle agit.

“Drosos” soutient en priorité le développement des compétences essentielles des personnes désavantagées : enfants, adolescents ou jeunes adultes, en promouvant la créativité et l’indépendance économique.

Elle porte en elle la conviction que les compétences essentielles et les compétences techniques sont des éléments clés du développement personnel car elles permettent aux individus de prendre leur vie en main et d’apporter une contribution positive à leur communauté.

La Fondation Drosos a été créée en Suisse en 2003. Elle doit sa création à une initiative privée et est reconnue comme organisation à but non lucratif. Elle est indépendante sur le plan idéologique, politique et religieux et elle est active en Egypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Palestine, en Tunisie ainsi qu’en Suisse et dans les régions de l’Est de l’Allemagne.