Dans le cadre de son événement virtuel Unbox & Discover, Samsung a présenté sa gamme 2022 composée de Neo QLED 8K, de barres de son, d’accessoires et d’initiatives de développement durable. Forte de cette nouvelle gamme, Samsung vise à redéfinir le rôle de la télévision en créant des écrans dernier cri arborant un design magnifique qui offrent plus que du divertissement. Les produits et les fonctions de cette année hissent l’écran vers de nouveaux sommets en offrant un hub central pour jouer, se connecter, travailler et plus encore.

“Nous voulons créer une expérience transparente pour tous nos produits afin que les consommateurs puissent profiter de tous les avantages sans effort. Le 2022 Neo QLED 8K est conçu pour renforcer les passions de nos consommateurs “, a déclaré Johan Van Campenhout, Product Manager TV chez Samsung Belgique. “En tant qu’appareil central de la maison, le Neo QLED 8K a le pouvoir de créer de nouvelles expériences.”

La gamme 2022 de Samsung a été développée à partir de la vision “Écrans partout, écrans pour tous”, les téléviseurs étant au cœur du foyer et de la vie quotidienne des utilisateurs. En phase avec cette vision, Samsung a créé des appareils qui se connectent en toute transparence et simplicité afin d’offrir une personnalisation et une connectivité de haut niveau. Le consommateur a ainsi la garantie de disposer d’un écran adapté à chaque occasion et à chaque style de vie. Historiquement, les téléviseurs et les écrans ont été principalement associés à l’acte de “regarder”, mais le Neo QLED 8K vise à changer cet état de fait en élargissant l’expérience utilisateur.

Neo QLED 8K : le meilleur en mieux

Le Neo QLED 8K 2022 a été mis à niveau pour hisser l’expérience grand écran à un niveau inédit. Son cœur est le processeur Quantum Neural 8K. Il dispose de 20 réseaux neuronaux à IA indépendants, chacun analysant les caractéristiques du contenu et la qualité de l’image pour un visionnage optimal, quelle que soit la source.

Le Neural Quantum Processor 8K est également à l’origine d’une nouvelle innovation technologique : le Real Depth Enhancer. Cet algorithme dédié à la qualité d’image scanne l’écran et maximise le contraste avec l’arrière-plan en améliorant l’objet tout en laissant l’arrière-plan non traité. Il fonctionne de manière similaire à la façon dont les yeux humains perçoivent les images dans la vie réelle, de sorte que l’objet à l’écran se détache de l’arrière-plan.

Associé aux puissantes LED Quantum Mini, le processeur crée un éclairage précis et contrôlé de sorte que les zones lumineuses restent lumineuses et que l’espace sombre qui les entoure reste sombre – une fonction que nous avons baptisée Shape Adaptive Light Control. Par exemple, la pleine lune restera brillante dans un ciel nocturne noir.

Le tout nouveau QLED 2022 de Samsung a en fait reçu la première certification “Pantone Validated” au monde en matière d’affichage. Ce label est délivré par Pantone, l’autorité mondiale en matière de couleur et créatrice du système de correspondance Pantone (PMS). En d’autres termes, les modèles restituent authentiquement plus de 2 000 couleurs ainsi que les 110 nuances de teintes de peau nouvellement ajoutées dans les directives de Pantone.

De plus, ces couleurs brillantes sont agréables à regarder grâce au nouveau mode EyeComfort. Cette fonction utilise la technologie de l’intelligence artificielle pour ajuster automatiquement la luminosité et la température des couleurs de l’écran en fonction de la luminosité ou de l’obscurité de la pièce et des informations sur le coucher et le lever du soleil, afin d’optimiser l’expérience visuelle.

Son Dolby Atmos immersif avec fonctions intelligentes

Afin d’assurer une véritable immersion, les téléviseurs et les écrans ont besoin d’un son puissant et nuancé pour correspondre à la richesse des couleurs et à la netteté des détails. L’IA du processeur Quantum Neural 8K analyse ce qui se passe à l’écran en temps réel afin que les fonctions de son adaptatif puissent suivre et déplacer les sons entre les enceintes pour être parfaitement en phase avec les mouvements à l’écran.

Dans le QN900B, un modèle porte-étendard de la gamme Neo QLED 8K, tous les sons proviennent d’un système audio à 6,2,4 canaux de 90W, doté de nouveaux haut-parleurs de canal supérieur et de Dolby Atmos avec Object Tracking Sound Pro. Cette technologie a également été appliquée à la reconnaissance vocale avec Voice Tracking Sound, de sorte que les effets sonores et les voix suivent véritablement les mouvements à l’écran.

Samsung dévoile également le Dolby Atmos sans fil sur ses téléviseurs Neo QLED 4K et 8K. En d’autres termes, ils disposent d’une qualité audio irréprochable sans l’encombrement des câbles HDMI. Le Dolby Atmos sans fil est disponible sur toutes les barres de son de la série Q, ainsi que sur la nouvelle 2022 Ultra Slim Soundbar, conçue pour une expérience audio immersive et une installation esthétique et minimaliste.

L’expérience de votre écran

Afin de garantir une expérience aussi fluide que possible, la gamme 2022 est équipée de nouvelles fonctions et d’une interface utilisateur plus intelligente, permettant aux téléviseurs et écrans Samsung de devenir le centre névralgique du visionnage de contenu, de commande des appareils, du jeu, de l’entraînement et de bien d’autres choses encore.

Nouveau Smart Hub : cette année, Samsung a également dévoilé Smart Hub, sa nouvelle interface utilisateur, alimentée par Tizen. Le tout nouveau Smart Hub de Samsung regroupe tous les aspects de l’expérience intelligente en un seul écran d’accueil facile à parcourir. Le nouvel onglet classe les fonctions, les paramètres et le contenu en deux catégories pour une expérience utilisateur résolument transparente : Media et Ambient.

Nouveau Smart Hub : cette année, Samsung a également dévoilé Smart Hub, sa nouvelle interface utilisateur, alimentée par Tizen. Le tout nouveau Smart Hub de Samsung regroupe tous les aspects de l'expérience intelligente en un seul écran d'accueil facile à parcourir. Le nouvel onglet classe les fonctions, les paramètres et le contenu en deux catégories pour une expérience utilisateur résolument transparente : Media et Ambient.

Media : l'écran Media organise les options de divertissement des utilisateurs, dont la vidéo à la demande, le streaming et Samsung TV Plus1 avec plus de 190 chaînes gratuites. Il apprend également les préférences des utilisateurs grâce à l'apprentissage automatique pour soumettre des recommandations intelligentes sur toutes les plateformes et tous les services.

Ambient : l'écran Ambient améliore l'esthétique de la maison, qu'il s'agisse de synchroniser l'affichage de l'écran avec le décor environnant ou d'afficher sa personnalité audacieuse avec de l'art qui attire les regards.

Expérience de gaming : la gamme 2022 est dotée de spécifications et de fonctions conçues pour une expérience de jeu ultime. Au nombre de celles-ci figurent quatre ports HDMI 2.12, le gaming avec la technologie Motion Xcelerator Turbo Pro permettant un affichage 4K de 144 Hz, le Super Ultrawide GameView et la barre de jeu. Résultat : un gaming plus efficace et accessible pour une expérience rapide et harmonisée. Forts de ces incroyables améliorations de la qualité d'image et des paramètres, les jeux seront plus vrais que nature et plus palpitants que jamais.

SmartThings: il s'agit d'un élément essentiel de l'expérience connectée de Samsung. Avec SmartThings, l'écran devient le hub central pour commander facilement d'autres appareils domestiques depuis un seul point central. Cette fonctionnalité est incluse dans les téléviseurs Samsung et tire parti du grand écran pour aider les utilisateurs à découvrir, visualiser et commander les appareils en un coup d'œil.

Le développement durable au cœur de l’initiative

Samsung réfléchit à l’impact du processus de fabrication et de l’utilisation des produits sur l’environnement, en s’attachant à trouver des moyens de réduire son empreinte environnementale.

Emballages écologiques : Samsung améliore ses emballages écologiques en utilisant 90 % d'encre en moins et en supprimant les agrafes pendant la production. Ces deux améliorations réduisent les déchets et facilitent leur traitement par les centres de recyclage et de valorisation.

Télécommande SolarCell : cette télécommande a également été améliorée pour 2022. Elle est 88 % plus efficace que les modèles précédents de 2020. Elles sont désormais totalement dépourvues de piles et peuvent être rechargées grâce à la technologie 2,4 GHz Radio Frequency Harvesting, qui permet de tirer de l'énergie de l'énergie de réserve émise par les routeurs Wi-Fi.

Matériaux recyclés : les téléviseurs, moniteurs, panneaux de signalétique numérique et télécommandes 2022 de Samsung utilisent de la résine recyclée. Les moniteurs haute résolution utilisent de la résine recyclée provenant de plastique océanique récupéré dans les zones côtières, qui serait autrement devenu un déchet marin dangereux.

La certification Carbon Trust: le Neo QLED 8K/4K de Samsung a obtenu le label "Reducing CO2" du Carbon Trust. Ce label démontre que l'empreinte carbone de la gamme Neo QLED est réduite d'année en année.

Personnalisation avec les accessoires

En matière de téléviseurs, chaque consommateur a ses goûts et ses besoins spécifiques. C’est la raison pour laquelle Samsung a créé de nouveaux accessoires pour ses téléviseurs 2022.

Slim Fit Wall Mount : pour celles et ceux qui souhaitent fixer leur écran au mur, le Slim Fit Wall Mount permet au téléviseur d'affleurer le mur

Support Stand : si le support de télévision est préféré, le Studio Stand offre un moyen unique et élégant de présenter le Neo QLED 8K de manière artistique.

Auto Rotation : un nouvel accessoire étend les capacités de rotation de The Sero au Neo QLED 8K. Auto Rotationtranspose des expériences mobiles au grand écran, l'art du portrait au plein écran, et étend les expériences MultiView à de nouvelles configurations. Il peut être utilisé comme fixation murale, de sorte que, quel que soit le support, l'ensemble de l'écran est rempli pour optimiser l'expérience visuelle.

Pour passer une précommande ou pour obtenir un complément d’information sur les produits TV de Samsung, veuillez consulter le site www.samsung.com/.

