Le déploiement de Samsung One UI 7 commence, offrant un aperçu du futur de l’IA mobile

One UI 7 vise à offrir les contrôles les plus intuitifs possibles pour des expériences mobiles personnalisées grâce à une plateforme centrée sur l’Intelligence Artificielle (IA)

Samsung Electronics annonce l’ouverture publique du programme bêta de One UI 7. Cette nouvelle version apporte de puissantes fonctionnalités exploitant l’Intelligence Artificielle (IA), des contrôles simplifiés, et un aperçu de la manière dont l’IA sera intégrée dans les smartphones de demain. One UI 7 marque un bond en avant significatif en intégrant des agents d’IA de pointe et des capacités multimodales à chaque niveau de l’interface. Il en résulte une plateforme d’IA où chaque interaction est naturelle et intuitive. Le programme bêta donne ainsi un premier aperçu d’une expérience mobile optimisée, offrant une personnalisation plus poussée que jamais.

L’IA au service d’une expérience utilisateur plus intuitive

One UI 7 apporte des mises à jour importantes aux fonctionnalités de Galaxy AI[1], notamment les outils avancés d’aide à la rédaction. Elles permettent d’accéder aux outils d’écriture n’importe où, dès que du texte peut être sélectionné, et ce sans qu’il soit nécessaire de passer d’une application à l’autre. Ces capacités viennent compléter les outils d’aide à la rédaction déjà disponibles dans l’écosystème Galaxy, qui utilisent notamment l’IA pour résumer du contenu, corriger l’orthographe et résumer des notes automatiquement.

Les fonctionnalités de One UI 7 liées aux appels téléphoniques repoussent les limites de la communication grâce à la transcription des appels, prise en charge dans 20 langues.[1] Lorsque l’enregistrement des appels est activé, ceux-ci sont automatiquement retranscrits afin d’éliminer le besoin de prendre des notes à la main.

Un design repensé pour un niveau de personnalisation avancé

Les fonctionnalités avancées d’IA de One UI 7 s’accompagnent d’un design intégralement repensé, basé sur un nouveau système de notification qui diffuse des informations en temps réel tout en offrant un accès simplifié depuis l’écran d’accueil du smartphone. La Now Bar[2], qui affiche le statut d’applications comme Interprète, Musique, Enregistrement, Chronomètre et bien d’autres. Avec un accès instantané aux notifications importantes, la Now Bar supprime le besoin de déverrouiller l’appareil en permanence. Conçue pour être prise en charge par les prochains appareils de la série Galaxy S, cette nouvelle barre d’outils va transformer l’expérience offerte par l’écran de verrouillage. Ce dernier va par ailleurs continuer d’évoluer pour offrir des expériences toujours plus intelligentes dans le futur.

Le design de One UI 7 est épuré et impactant, permettant de créer des expériences simples et homogènes pour les utilisateurs Galaxy. One UI 7 limite les informations affichées à l’écran et s’adapte à chaque utilisateur tout en garantissant un usage intuitif entre les différentes fonctionnalités d’IA. Avec un écran d’accueil simplifié, des widgets transformés et des options de personnalisation avancées pour les applications, One UI 7 permet de contrôler chaque détail afin d’offrir un niveau de personnalisation toujours plus élevé.

L’interface de l’appareil photo a été repensée pour permettre de contrôler plus intuitivement les paramètres avancés. Les boutons, réglages et modes de l’appareil photo ont ainsi été réorganisés pour en faciliter l’accès et donner à l’utilisateur un meilleur aperçu des photos et vidéos qu’il est en train de réaliser. D’une manière générale, les réglages sont d’ailleurs désormais plus facilement accessibles. Ils sont en effet situés dans la partie inférieure de l’écran, sous les doigts des utilisateurs.

Le mode Pro, en photo comme en vidéo, voit également ses réglages simplifiés, pour mieux se concentrer sur le sujet.

Un nouveau contrôle du zoom est disponible lorsque l’utilisateur filme en mode Vidéo Pro, lui permettant d’en contrôler la vitesse pour des transitions plus fluides. Le déploiement officiel de One UI 7 débutera sur les prochains appareils de la série Galaxy S à partir du premier trimestre 2025 et apportera de nouvelles fonctionnalités d’IA, dont certaines directement embarquées sur l’appareil. En accord avec l’engagement de Samsung d’étendre progressivement sa politique de mise à jour du système d’exploitation, One UI 7 sera ensuite déployé sur d’autres appareils Galaxy dans les mois suivants.

La version bêta de One UI 7 sera d’abord disponible sur les appareils de la série Galaxy S24 en Allemagne, en Inde, en Corée, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis à partir du 5 décembre. Les utilisateurs de la série Galaxy S24 ont la possibilité de s’inscrire au programme via Samsung Members.

