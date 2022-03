Mubawab, site leader de l’immobilier en Tunisie, dresse le bilan au deuxième semestre du marché de l’immobilier tunisien en décryptant la dynamique de l’offre et de la demande en plus d’une rétrospective de toute l’année 2021.

Les prix de l’immobilier flambent en Tunisie

2 500 dinars : c’est le prix moyen du mètre carré des appartements en Tunisie, soit une hausse de 5.45 % par rapport au premier semestre de 2021 (2 350 dinars).

L’offre sur les appartements neufs et anciens a connu une baisse vertigineuse de 30,95% sur le deuxième semestre de 2021. Quant à la demande, elle a connu une augmentation de 12,8%.

Une tendance haussière des prix

La hausse des prix des appartements neufs et anciens se maintient durant le deuxième semestre de l’année 2021.

L’on observe une augmentation de +2,1% sur le prix des appartements anciens (2 400 dinars) ainsi qu’une évolution positive de +4,1% pour les appartements neufs (2 500 dinars) par rapport au premier semestre de la même année.

Focus par ville

La Marsa (3 300 DT), Ezzahra (1 850 DT) et Les Jardins de Carthage (3 450 DT) sont les villes qui ont connu une hausse des prix pour les appartements, enregistrant des évolutions comprises entre +5% et +10%.

El Menzah (2 600 DT) et Khezama (2 500 DT) sont les villes avec les prix les plus stables pour les appartements, présentant des évolutions de prix minimes comprises entre 0% et +1%.

L’on constate un léger recul situé entre -1% et -2% à Carthage (2 650 DT), El Mourouj (1 600 DT) et Ariana ville (2 350 DT). Par ailleurs, des baisses allant de 5% à 10% ont été enregistrées à Akouda (2 700 DT) et Boumhel Bassatine (2 100 DT).

Offre Vs Demande : un potentiel de croissance

L’on remarque une hausse au niveau de l’offre durant les mois de novembre et septembre 2021. A l’inverse, le mois d’août a connu un repli de 5% par rapport à son antécédent.

Quant à la demande, elle s’est alignée sur la même tendance que l’offre durant les mois de septembre, novembre et décembre, d’une part, et elle l’a dépassée durant les 4 premiers mois du deuxième semestre 2021, d’autre part.

Cette dernière information sur la demande permet d’en déduire un potentiel de croissance très positif et un ratio offre/demande qui va jusqu’à 3% constaté dans certaines villes comme La Manouba.

Rétrospective de l’année 2021

L’année 2021 a été marquée par la persistance de la pandémie et l’impact que cela a pu avoir sur le secteur de l’immobilier : que ce soit au niveau des prix, de l’offre, de la demande ou encore des superficies.

Les prix au m² les plus élevés ont été enregistrés pendant les mois de janvier et juillet avec respectivement 2 650 DT, 2 600 DT/m². Les prix les plus bas sont enregistrés en décembre et en août avec respectivement 2 400 et 2 450 DT/m².

Le confinement en 2020 a eu comme effet secondaire le recours à des superficies plus grandes, à des espaces plus ouverts, comprenant un jardin, balcon ou terrasse. Ce scénario s’inverse en 2021. L’on note un repli des superficies offertes, qui sont passées de 123 m² à 120 m² en moyenne, soit -2,44%.

Enfin, le pic de demande a été enregistré entre septembre et novembre. À noter aussi, qu’un pic au niveau de l’offre a eu lieu au T2 de 2021 et plus précisément au mois d’avril et de juin.

Le rapport complet est consultable via le lien suivant : Lien

Méthodologie de l’étude

Les observations qui remontent dans ce guide correspondent à des appartements destinés exclusivement à l’habitation et à la vente, annoncés sur le portail entre juillet et décembre 2021. Sont exclus : les biens à usage commercial, les biens fonciers, les fermes, les biens à la location.

Les prix moyens d’appartements sont calculés par zone géographique (ville ou arrondissement), dans l’ensemble et pour chacun des segments de marché, neufs et anciens, sur la base des annonces de vente publiées sur Mubawab.tn.

Les évolutions de prix relativement importantes peuvent être expliquées par :

– Entrée d’un nouvel acteur dans la zone concernée

– Début de commercialisation d’un projet en cours de période d’étude

– Fin de commercialisation d’un projet en cours de période d’étude.

À propos de Mubawab

Mubawab est la plateforme digitale de référence dans le secteur immobilier national. Mubawab offre à ses utilisateurs un éventail d’annonces proposées par les professionnels du secteur. La notoriété de Mubawab lui vaut aujourd’hui la confiance des internautes, avec 500.000 visites par mois.

Avec un portefeuille clients de près de 400 partenaires et plus de 40.000 annonces actives, le portail est une valeur sûre pour les agences et promoteurs immobiliers en Tunisie.

Mubawab, filiale du groupe EMPG, est aujourd’hui le leader incontesté sur le marché tunisien, au Maroc et en Algérie. C’est le premier portail immobilier qui cherche à révolutionner les métiers de l’immobilier, le structurer et accompagner la dynamique que connaît ce secteur à fort potentiel.

