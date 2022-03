L’Office National de l’Artisanat (ONA) se prépare à l’organisation du premier salon professionnel de l’Artisanat, durant le mois d’octobre 2022, a annoncé le directeur général de l’ONA, Faouzi Ben Halima, dans une déclaration à la presse, en marge de l’inauguration de 38ème édition du Salon de la Création Artisanale.

Il a fait savoir que ce Salon, qui sera organisé en étroite collaboration avec des partenaires nationaux, dont la Fédération nationale de l’artisanat et des organisations de la société civile ; ainsi que des partenaires étrangers, tel que l’Union Européenne, regroupera des professionnels de l’artisanat et des clients potentiels des différents pays de monde (USA, pays d’Europe…).

Pour ce qui est du Salon de la Création Artisanale, Ben Halima a fait savoir que c’est une édition exceptionnelle, puisqu’elle a offert l’opportunité à plus de 1000 professionnels artisanaux à exposer et à commercialiser leurs produits, et devrait accueillir des dizaines de milliers de visiteurs.

” Notre objectif est de booster l’activité de l’artisanat et d’aider les professionnels à commercialiser leurs produits après une période de stagnation, due à la crise sanitaire “, a-t-il indiqué.

D’après le responsable, le Salon abrite plusieurs espaces, dont l’espace ” Commercial “, ” Création “, ” Olympiade “, ” Tapis et tissage “…, ainsi que d’autres espaces aménagés pour accueillir gratuitement des artisans à besoins spécifiques et de petits artisans venant des régions intérieures du pays.

Par ailleurs, plusieurs partenaires de l’Office sont présents au Salon, comme la Chambre Nationale des femmes chefs d’entreprises, l’UNFT, la Fédération nationale de l’artisanat, afin de faire connaître leurs activités.

La CNSS se propose, à son tour, de lancer une grande campagne de sensibilisation auprès des artisans pour les inciter à tirer profit des privilèges mis à leur disposition.

Ben Halima n’a pas manqué d’inviter les Tunisiens à visiter le Salon et à découvrir une riche diversité de produits créatifs alliant tradition et modernité, dont des articles de décoration, d’ameublement, d’accessoires, de bijouterie….