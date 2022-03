JURIDOC et QANOUNI annoncent leur fusion pour offrir le meilleur de la LegalTech

Les deux plateformes de documentation juridique Juridoc.tn [1] et Qanouni.tn [2] unissent leurs talents pour former la plus importante plateforme Legal-tech en Tunisie.

Cette fusion renforce la position des deux sociétés en tant que pionnier de la Legal-tech en Tunisie.

L’offre qui découlera de cette fusion vise à accompagner encore plus les professionnels du Droit (Avocats, Experts-Comptables, Commissaires Aux Comptes, DAF, DRH, Juristes…) en offrant une expérience 100% digitale pour accéder facilement à une documentation juridique naturellement complexe.

JURITECH, une nouvelle plateforme juridique digitalisée unique en Tunisie.

C’est avec cette vision commune que l’équipe des co-fondateurs s’est rapprochée pour donner naissance à ce projet fort ambitieux qui est d’aider à accompagner la digitalisation des métiers du droit et de rendre encore plus accessible la justice à travers des solutions innovantes et faciles à prendre en main.

« Notre rapprochement vise à accélérer notre rythme d’innovation en offrant des solutions SMART et faciles à prendre en main par les professionnels du Droit tout en offrant accès à une documentation riche et exhaustive » explique Kaïs ASSALI Co-Founder de JURIDOC.

« L’union des deux équipes va nous permettre de conjuguer nos talents en faisant cohabiter des professionnels du droit (Avocats /Juristes) et les spécialistes de la documentation et de la GED (Gestion électronique des documents) autour d’une technologie innovante pour offrir un accès à une documentation juridique consolidée, à jour et rarement accessible aux formats numériques.» détaille Maya BOUREGHDA CHEBEANE, Co-Founder de QANOUNI.

La fusion donne naissance à une suite de plateformes fortement complémentaires regroupées sous la marque JURITECH à savoir : JURIDOC.tn [1] la plateforme du droit des affaires, QANOUNI.tn [2], la plateforme des juristes et BALADEYET.tn [3] la plateforme des documents juridiques des collectivités Locales.

A propos de JURIDOC SA

La nouvelle société JURIDOC est une Startup Labellisée qui édite des solutions

intelligentes et à très forte valeur ajoutée autour de la documentation juridique. Les plateformes éditées offrent une expérience 100% digitale et un guichet unique de la documentation juridique. JURIDOC et QANOUNI ont été sélectionnés parmi les vingt meilleures Startup LegalTech en Afrique et au Moyen Orient par l’incubateur HiiL (The Hagues Insitute for Innovation of Law).

Contact : presse@juridoc.tn

Tel : 99 218 191

Links:

[1] http://juridoc.tn/

[2] http://qanouni.tn/

[3] http://baladeyet.tn/