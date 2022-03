48 étudiants des différents gouvernorats du pays, soit deux étudiants par gouvernorat, ont suivi les 14, 15 et 16 mars à Sousse la deuxième phase du programme d’insertion professionnelle “De l’étudiant à l’étudiant” organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le but de développer les compétences des étudiants dans le domaine de l’insertion professionnelle et de créer une dynamique dans le milieu universitaire.

Selon un communiqué du ministère, la deuxième phase de ce programme, organisé en coopération avec les Centres de Carrière et de Certification des Compétences “4C” en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, consiste à confier aux étudiants participants, sous la la supervision de responsables des Centres de Carrière, la réalisation de projets liés à l’insertion professionnelle destinés aux étudiants des établissements universitaires situés dans le gouvernorat auquel le participant appartient (2 étudiants par gouvernorat).

Dans sa première phase, le programme a consisté en deux sessions de formation parallèles. La première destinée aux étudiants sur les techniques de communication, l’insertion et l’initiation à la vie professionnelle, et la seconde pour les responsables des Centres de Carrière et de Certification des Compétences 4C sur les techniques de gestion et d’accompagnement des projets.