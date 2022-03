” Autonomiser les femmes et les filles d’aujourd’hui pour un avenir durable “, c’est le thème d’un colloque international organisé mercredi 16 mars 2022 à Tunis par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, en préparation de la huitième session de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) qui aura lieu en août prochain à Tunis.

Au cours de ce colloque, qui s’est tenu en partenariat avec ONU Femmes et l’ambassade du Japon en Tunisie, l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shinzuki Shimizu, a indiqué que la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique ” TICAD 8 “, qui sera organisée en Tunisie les 27 et 28 août, abordera notamment la reprise économique après la pandémie du Coronavirus.

L’ambassadeur du Japon a souligné que l’autonomisation économique des femmes est l’un des points à examiner par la conférence “TICAD 8″, annonçant que ce colloque verra la participation de 54 pays africains.

Il a souligné que le Japon a soutenu des projets de femmes dans le sud tunisien, dans le but de promouvoir l’autonomisation économique des femmes dans 7 municipalités des gouvernorats de Gabès, Tataouine et Médenine.

Pour sa part, la conseillère auprès de l’ONU Femmes, Donia Allani, a expliqué que le partenariat existant entre ONU Femmes et l’ambassade du Japon en Tunisie est basé sur l’accompagnement des femmes entrepreneures dans les travaux du sommet ” TICAD 8 ” afin de leur permettre de s’associer avec les acteurs soutenant l’investissement et de promouvoir l’exportation de leurs produits vers les autres pays de l’Afrique.

Pour sa part, la ministre de la Femme, Amal Belhaj Moussa, a noté que ce colloque ouvre la voie vers la poursuite de la coopération et le renforcement du partenariat Japon-Afrique, notamment en ce qui concerne l’adoption, la mise en œuvre et le financement des politiques d’appui aux femmes et l’autonomisation économique, en tant qu’étape fondamentale pour parvenir à l’égalité des sexes.

A noter que les travaux de ce colloque comprennent une présentation des résultats de la recherche sur ” Les rôles et les besoins des femmes et des filles dans sept municipalités du sud tunisien et leur participation à la cohésion sociale ” et le projet ” Autonomisation des femmes pour des sociétés pacifiques au sud tunisien ” mis en œuvre dans le cadre de la coopération tuniso-japonaise.