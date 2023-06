Le Vice-président de la Banque mondiale (BM) en charge de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Ferid Belhaj a appelé, vendredi, à la nécessité de créer plus d’emplois pour les jeunes dans le secteur privé, d’autant plus que le public ne peut à lui seul répondre à la demande accrue de cette catégorie en matière d’employabilité.

“A l’horizon 2050, la région MENA ne comptera pas moins de 300 millions de jeunes à la recherche d’emploi “, a rappelé Belhaj lors de la deuxième journée de la conférence du Réseau régional de l’énergie pour les femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (RENEW-MENA) tenue, les 22 et 23 juin 2023, à Tunis.

Il a, par ailleurs, évoqué le rôle crucial de la femme dans l’économie des pays de la région affirmant la nécessité d’améliorer la formation ciblant les femmes, notamment dans le secteur de la transition énergétique.

Pour ce faire, les gouvernements doivent mettre à la disposition de ces femmes des incitations visant à renforcer l’autonomisation économique et booster l’entrepreneuriat.

De son côté, le directeur régional de la BM chargé de l’infrastructure au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), Paul Noumba Um, a indiqué cette conférence vise à encourager les femmes à s’impliquer dans le secteur de l’énergie, lequel (secteur) est dominé par les hommes.

Le taux de participation des femmes dans le secteur de l’énergie dans la région MENA ne dépasse pas 15 % alors que ce taux devra être entre 30 à 40% surtout que les femmes sont très qualifiées “, a-t-il encore fait savoir.

Les décideurs politiques du secteur de l’énergie et des femmes leaders de ce domaine, réunis lors de la première journée de la conférence tenue à l’initiative de la Banque Mondiale, ont souligné l’importance fondamentale des politiques publiques pour stimuler activement la participation des femmes, notamment, dans les postes de direction et de leadership.

Il est essentiel, selon eux, que le secteur public joue un rôle moteur et exemplaire, en collaborant avec le secteur privé pour créer des opportunités favorables aux femmes.

Les retours d’expérience ont confirmé, à cette occasion, que l’élimination des disparités de genre pour atteindre la parité au sein des entreprises ne peut que renforcer leur productivité et leur rentabilité.

Les résultats d’une étude menée par RENEW MENA présentée, lors de la première journée de cette conférence, ont révélé l’existence d’un écart significatif entre les femmes et les hommes dans le secteur de l’énergie dans la région.

La représentation des femmes dans ce secteur ne dépasse pas les 15%, ce qui est loin de l’objectif de parité visé, et même en deçà de la moyenne annuelle enregistrée à l’échelle mondiale, qui est d’environ 22%.

Au programme de cette conférence figure l’organisation d’une cérémonie de remise des prix RENEW visant à reconnaître et à récompenser les réalisations exceptionnelles dans le domaine de la promotion de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes dans le secteur de l’énergie.

Selon l’organisateur, les prix RENEW contribueront ainsi à inspirer davantage d’acteurs et d’actrices du secteur de l’énergie à prendre des mesures concrètes pour favoriser l’autonomisation des femmes et soutenir leur participation active dans la transition énergétique. Pour rappel, le Réseau régional de l’énergie pour les femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (RENEW-MENA) a été lancé, en juin 2022, par la Banque Mondiale (BM) en tant que plateforme régionale dans le but de stimuler la participation économique des femmes tout au long de la chaîne de valeur du secteur de l’énergie, en particulier dans les emplois liés à la transition vers l’énergie propre.

Ce réseau vise à encourager de meilleures conditions de travail pour les femmes dans les secteurs privé et public et à lutter contre les stéréotypes sexistes répandus sur le rôle des femmes dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) et accroître leur visibilité dans le secteur de l’énergie.