La Tunisie accueille avec Honneur le Premier Women Global Investment Summit WGIS2024 : Un Rendez-vous Annuel pour l’Autonomisation Économique des Femmes.

Le Conseil International des Femmes Entrepreneures (CIFE) annonce la tenue du Women Global Investment Summit (WGIS) en Tunisie, le 23 février 2024, à l’Hôtel Laico Tunis. Cette première édition marque le début d’une tradition annuelle qui se déroulera chaque année dans un pays différent.

Cet événement novateur a pour ambition de donner une envergure internationale à la mission principale du CIFE, celle de promouvoir l’autonomisation économique des femmes.

Objectif du Sommet :

Le WGIS2024, organisé par le CIFE, aspire à faciliter l’autonomisation économique des femmes à l’échelle mondiale, en abordant les défis liés à l’investissement et en promouvant l’inclusion financière.

Le CIFE, fort de son réseau régional et international tissé au cours de la dernière décennie, conçoit le WGIS 2024 en tant que plateforme dynamique.

Ce sommet vise à discuter, innover et inspirer des solutions tangibles pour combler l’écart de genre persistant dans le domaine de l’investissement.

À Propos du WGIS2024 :

Le CIFE, ONG fondée en Tunisie, élargit son influence internationale en initiant le WGIS2024. Cette manifestation s’inscrit dans la vision du CIFE visant à donner une dimension mondiale à sa mission d’autonomisation économique des femmes.

Avec une participation diversifiée de plus de 800 inscrits, comprenant des porteurs d’idées, des entrepreneurs confirmés, des investisseurs, des représentants d’institutions financières, des opérateurs du secteur financier, ainsi que des experts nationaux et internationaux, cet événement offre une opportunité unique de discuter, innover et inspirer des solutions tangibles visant à combler le persistant écart d’investissement.

Des femmes influentes seront également présentes, apportant un partage d’expériences précieux sur leur parcours et les opportunités en investissement.

Les Points Forts de WGIS 2024:

• Rencontres de Haut Niveau : Des experts renommés internationalement et des investisseurs influents seront présents pour des discussions approfondies sur les fondements du succès financier.

• Le Matchmaking Space : Un espace d’échange et de réseautage entre entrepreneur(e)s et leaders de la sphère financière, favorisant l’accès équitable aux opportunités d’investissement.

• Espace Exposition : Des partenaires stratégiques du CIFE seront présents pour fournir une vision concrète des opportunités d’investissement et de financement de projets.

Le WGIS, dans sa première édition, est un rendez-vous inédit, offrant une plateforme l’échange d’idées, le réseautage créatif, et la discussion des défis liés à l’écart entre les genres dans le domaine de l’investissement sont au cœur des préoccupations.

Cet événement prometteur marque le début d’une série d’initiatives visant à catalyser l’autonomisation économique des femmes à travers le monde.

Rejoignez-nous au WGIS2024 pour être un acteur clé dans la création d’un monde où chaque femme a les outils nécessaires pour prospérer financièrement.

A propos du CIFE

Le Conseil International des Femmes Entrepreneures – CIFE – est une organisation non gouvernementale, apolitique et à but non lucratif, établie en conformité avec le décret N°88 du 24 septembre 2011, régissant les associations. Sa reconnaissance officielle a été consignée dans le Journal Officiel de la République Tunisienne N°108 le 9 septembre 2014.

La structure du CIFE comprend un bureau exécutif ainsi que 25 cellules régionales locales et 19 cellules à l’étranger.

En Tunisie, le CIFE est solidement implanté dans plusieurs gouvernorats : Ariana, Béja, Tunis- Médina, Bizerte, Médenine, Benguerdane, Gabes, Gafsa, Kasserine, Sfax, Jerba-Zarzis, Jendouba, Kébili, le Kef, Mahdia, Kairouan, Tozeur, Sidi Bouzid, Manouba, Monastir, Nabeul, Sousse,Zaghouan, Kasserine, ainsi que les branches CIFE Juniors Tunis et CIFE Juniors Sfax.

À l’international, le CIFE étend son influence à travers des cellules actives dans divers pays tels que l’Algérie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, la France, l’Italie, le Canada, les États-Unis, l’Égypte, le Qatar, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Gabon, le Cameroun, la République démocratique du Congo, l’Espagne, et les Émirats Arabes Unis.

Avec plus de 3000 sympathisants, le CIFE s’efforce de créer des synergies dynamiques à l’échelle nationale et internationale, témoignant ainsi de son engagement à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et à soutenir les femmes entrepreneures à travers le monde.