” L’autonomisation de la femme dans la méditerranée : vision tunisienne “, a été le thème d’une conférence qui a eu lieu, mercredi, à Djerba, dans le cadre des travaux de la 32ème session de l’Assemblée générale de l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN).

La conférence à laquelle ont pris part des représentants de 15 agences de presse méditerranéennes, a été animée par des experts et des défenseurs des droits de la femme.

Ils étaient unanimes à souligner que l’autonomisation de la femme constitue un droit fondamental ne pouvant être atteint que pat la défense des différents droits de la femme et par la lutte contre toutes les formes de violence commises à son encontre. La directrice générale du Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la Femme (Crédif), Thouraya Belkahia, a présenté les axes de travail du centre dans le domaine de l’autonomisation politique, économique et sociale de la femme. Elle a passé en revue une série d’activités, dont des études, des campagnes de soutien et des sessions de formation, organisées par le centre dans le domaine de l’autonomisation économique de la femme. Ces activités visent à transmettre des recommandations au ministère de tutelle, a-t-elle ajouté.

De son côté, Amel Grami, professeure universitaire, a souligné que l’autonomisation consiste à permettre aux femmes d’acquérir des compétences leur permettant de sortir de la situation de précarité et de s’affirmer au sein de la société. Elle a ajouté que le concept d’autonomisation qui a vu le jour dans les années 60 est un processus par lequel une personne ou une collectivité se libère d’un état de sujétion, acquiert la capacité d’user de la plénitude de ses droits, s’affranchit d’une dépendance d’ordre social, moral ou intellectuel.

Une table ronde a été organisée dans le cadre de cette conférence, avec la participation de journalistes des différentes agences de presse et des experts actifs dans le domaine de l’autonomisation de la femme. Les intervenants ont débattu des différents aspects de l’autonomisation de la femme dont le secteur du journalisme. Plusieurs concepts se rapportant à l’autonomisation ont été expliqués lors de ce débat entre intervenants et participants dont celui de la communication humanitaire, le networking (réseautage) et son rôle dans l’autonomisation des journalistes femmes.

A noter que la Tunisie s’apprête à accéder à la présidence de cette Alliance méditerranéenne au terme de la session qui prendra fin le 26 mai courant.