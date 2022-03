Les lois et les mécanismes autour de la lutte contre les violences faites aux femmes ont été au menu d’une session de formation organisée au siège de l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche à Sidi Bouzid.

Organisée par l’association ” Ladies First” basée à Regueb (Sidi Bouzid), la session de formation a pour objectif de renforcer les capacités des personnes travaillant au profit des femmes victimes de violence afin de mieux les accompagner.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet “appui”, a indiqué, mercredi 16 mars 2022, la présidente du projet au sein de l’association, Nesrine Ayouni.

Financé par le fonds de développement et de coopération internationale, le projet “appui” comporte la création d’un centre d’écoute et d’orientation juridique au profit des femmes victimes de violence , des sessions de formation et l’élaboration d’un guide autour des services et des moyens de protection contre la violence faite aux femmes, a-t-elle ajouté.