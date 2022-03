Un décret commun accordant à la femme victime de violence d’obtenir gratuitement un certificat médical et facilitant les procédures de paiement des examens médicaux et d’hébergement a été signé, lundi 14 mars 2022, par Amel Bel Haj Moussa, ministre de la Femme et de la Famille, et Ali Mrabet, ministre de la Santé.

Belhaj Moussa a souligné à cette occasion l’importance de ce décret qui stipule l’impératif de coordination entre le ministère de la santé et celui de la femme afin de permettre à la femme victime de violence, selon la loi 58 de l’année 2017, l’obtention d’un certificat médical gratuit.

Le décret n39 de l’année 2014 accordait ce privilège seulement aux femmes victimes de violence conjugale. Mrabet a pour sa part estimé que la lutte contre la violence à l’égard des femmes nécessite une conjugaison des efforts des différentes parties intervenantes, affirmant l’engagement du ministère de la santé et de son personnel d’accorder l’importance nécessaire à l’application de ce décret.